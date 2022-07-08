雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

▲Novavax疫苗疫苗明日開打，衛生局宣傳相關注意事項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（7）日新增846例本土確診個案，分別為分別為斗六153例，虎尾104例，斗南72例，西螺48例，北港46例，林內42例，麥寮39例，莿桐37例，土庫36例，元長33例，古坑30例，崙背、水林29例，二崙27例，大埤25例，口湖24例，臺西23例，四湖22例，褒忠19例，東勢8例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增846例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有735人、確診者居家照護在管中有4389人。統計至7月7日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10809人接種、第2劑7650人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20148人接種、第2劑9877人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋846例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共70753例，其中累計201例為死亡。今日新增7例死亡確診個案，為4位女性、3位男性，年齡介於50-90多歲間，分別有高血壓、糖尿病、失智、中風、心血管與腎臟相關疾病等慢性病史，其中3位已完整接種疫苗，1位接種2劑疫苗，1位僅接種1劑疫苗，2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/27至7/3，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計18確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾目前最關注的Novavax疫苗可進行預防接種時程，雲林縣衛生局說明，Novavax疫苗已於今日分配到雲林縣內43家合約院所，於明（9）日配合診所門診時間，民眾可以前往預約、開始施打，相關疫苗接種服務可上雲林縣衛生局「疫苗地圖」網站查詢。

▲111年度統計本土累計確診數共70753例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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