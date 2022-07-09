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桃園+2822！個案單日下降12%　社區接種站2日接種1.5萬劑

▲桃園市政府衛生局長王文彥今（9）日指出，昨天與今日全天開設26處社區接種站提供疫苗施打，統計單日已有15,246劑次疫苗施打，顯示市民接種踴躍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥今（9）日指出，昨天與今日全天開設26處社區接種站提供疫苗施打，統計單日已有15,246劑次疫苗施打，顯示市民接種踴躍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

依據中央流行疫情指揮中心今（9）日公布桃園市新增2,822例本土確診個案，市府衛生局長王文彥說，相較於昨（8）日的3,236例，桃市疫情單日下降12.79%；此外，市府為提升市民保護力，昨日與今日全天開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗接種服務，社區接種站統計已接種15,246劑，顯示市民施打情況相當踴躍。

王文彥指出，桃市今天新增2,822例本土確診個案，其中65歲以上占9.25%、18歲以下占22.15 %；全國今日則是新增2萬8,028例，相較於昨日的3萬314例，下降約7.59 %，呈現緩步下降，疫情顯示已逐漸收斂。

王文彥表示，市府為提升市民保護力，昨（8）日與今日全天開設26處社區接種站，提供莫德納、高端疫苗接種服務，社區接種站共接種15,246劑，其中包含莫德納14,590劑，高端656劑，顯示市民施打情況相當踴躍。

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此外，王文彥說，首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃再7月11日（下週一）全天（8:00-12:00、13:00-16:00）開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，將提供2萬5,000人次接種量能，全市13區衛生所已陸續規劃開設疫苗門診時段，相關資訊民眾可以上網（https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢。

王文彥強調，因應本土疫情，我國已開放6類對象可接種第4劑新冠疫苗，現行第2次追加劑（第4劑）開放對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者。另外，有6類對象可評估自身染疫風險和意願來接種第4劑疫苗，包括醫事人員、機場港口、航空機組員、居家檢疫相關工作人員、機構與社福照護系統相關工作人員等。接種間隔需與第3劑間隔5個月以上，不論先前接種之劑次廠牌，第4劑都可選擇接種莫德納、高端、BNT和新抵台的Novavax疫苗。

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