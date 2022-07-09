南非研究：BA.5重症死亡風險更低　醫曝2特性：次世代疫苗效果恐打折

▲醫師提醒，原始毒株的疫苗對於預防BA.5的危重症及死亡仍有效。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

本土出現首例Omicron變種BA.5個案，外界擔憂疫情恐因此反彈。不過，醫師指出，BA.5是一定會來，但南非研究也指出，在真實世界中，相較於BA.1病例，BA.4/5發生病死或危重症的風險無差別，甚至均低於更早的病毒株。至於次世代疫苗是否有效，基於BA.5的特性，「效果可能要打折扣。」

兒科急診醫師吳昌騰在粉專指出，世界衛生組織表示，BA.4/5已快速成為新冠流行的主流株，新增染疫人口中，有52%的人都是感染BA.5。美國CDC報告也提到，新冠病毒Omicron BA.5亞型已經在美國新檢出病毒株中，佔比增至53.6%，而其BA.4也達到了16.5%。兩者加起來佔所有新感染毒株的70.1%。

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不過，對於BA.4/5的研究，南非國家衛生部與南非國家傳染病研究所已在2022年6月發布最新文章，研究納入3,793名Omicron BA.4/5病例和之前突變株病例1萬9千多例。結論發現，真實世界中，南非實驗室確診的Omicron BA.4/5病例的死亡比例為1.9%；相較於BA.1，BA.4/5病例發生病死或危重症的風險事實上無差別，且均低於更早的病毒株。

吳昌騰指出，研究提到，在原始毒株、Beta疫情、Delta疫情、BA.1疫情和BA.4/5疫情的病例分析，其真實世界中死亡比例依次為5.3%、6.9%、6.4%、2.5%和1.9%。



至於疫苗有無效果，吳昌騰表示，疫苗接種仍能有效預防BA.4/5感染後發生危重症或病死，3劑疫苗接種的有效性為73%，但「次世代疫苗」部分也因BA.5具有極強的免疫逃逸，加上極高的適應性，使得效果可能要打折扣。

吳昌騰也提醒，近期BA.2.75出現，而BA.2.75是否會繼BA.5後，成為下一個致病力更強的新冠病毒突變株，可能也是各界對這個病毒最擔心的一點，但目前為止，面對Omicron BA.4/5，原始毒株的疫苗對預防其危重症及死亡仍然是有效的。