屏東縣+1165！疫情趨緩　7／9起開放各國中小戶外運動設施

▲屏東火車站施打Novavax 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(9)日新增1165例本土確診個案，由於疫情逐漸趨緩，縣府決議自今日起，適度開放本縣各國中小之戶外運動設施，各校依循中央之防疫規定，評估校園活動等狀況後，決定相關開放事宜，至於室內運動場館之使用及租借則暫不開放。

縣府配合中央防疫規定，室內外從事運動可免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，各校將規劃一般民眾進出校園之動線及出入口，避免與教學區域重疊及加強宣導不可進入教學區域，若有民眾屢勸不聽之情形，則將由各校評估決定是否暫停開放戶外運動設施場地。

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衛生局表示，今日在屏東火車站及33鄉鎮衛生所開設Novavax疫苗施打，提供18歲以上民眾，1、2、3、4劑施打服務，屏東火車站施打263人、33鄉鎮衛生所施打824人，共計1088人。Novavax疫苗將分配至各衛生所及合約院所，施打日期時間可至衛生局官網查詢，並請先電話洽詢。

屏東今年至7月8日疫苗施打總接種劑次為1944392，第1、2、3、4劑施打率分別為88.94%、82.36%、66.77%、3.62%。根據中央疫苗施打規範，各劑型疫苗第4劑(第二次追加劑)施打對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全劑免疫低下且病情穩定民眾。

不過，醫事人員、機構或社福照護系統相關工作人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員等，依自身染疫風險及意願，出具身分證明即可施打第4劑，但需與第3劑(第一次追加劑)間隔須滿5個月(150天)以上。