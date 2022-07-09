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新竹縣今年累積確診破10萬　Novavax今起跑...縣府籲踴躍施打

▲0709新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣新增713例確診，今年累積確診超過10萬人。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今（9日）新增713例COVID-19本土確診案例，居家隔離849人，居家照護列管人數2856人，今年統計至7月8日為止，累計確診人數10萬1556人。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心自7月14日零時(航班表定抵台時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

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首波Novavax疫苗今天開打，供 18 歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用。新仁醫院明(10日)上午8時30分至12時在竹北里集會所開設社區接種站，提供Novavax疫苗服務，線上預約期限至今日下午5時截止，請符合接種鄉親儘速預約。另醫療院所及 13 鄉鎮市衛生所疫苗門診均同步提供接種服務，並持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率與社區保護力。

衛生局提醒，符合第二次追加劑（俗稱第4劑）資格的接種對象(如圖卡所示)，接種間隔須與第一次追加劑間隔5個月（150天）以上。第二次追加劑可接種的廠牌包含輝瑞、BNT、莫德納、Novavax，以及高端疫苗。民眾若是符合接種資格但曾經確診，則建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

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