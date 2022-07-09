快訊／本土+28028「縣市分布曝光」　新北4122例最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增28,028例本土個案，另增107例境外移入；確診個案中新增94例死亡。在本土個案縣市病例分布方面，新北市4122例最多，接著依序是台中市3,576例，高雄市3,119例，桃園市2,822例，臺北市2,612例，臺南市2,266例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之28,028例本土病例，12,921例男性，15,094例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,122例)，臺中市(3,576例)，高雄市(3,119例)，桃園市(2,822例)，臺北市(2,612例)，臺南市(2,266例)，彰化縣(1,565例)，屏東縣(1,165例)，雲林縣(817例)，苗栗縣(722例)，新竹縣(713例)，宜蘭縣(701例)，嘉義縣(637例)，南投縣(549例)，花蓮縣(542例)，新竹市(531例)，臺東縣(409例)，基隆市(391例)，嘉義市(337例)，澎湖縣(210例)，金門縣(194例)，連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。