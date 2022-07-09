紅膠帶是密碼...販毒集團走私15億毒品原料　13人踢鐵板...全起訴

▲刑事局前年底查獲史上最大空運走私案，查扣市價逾15億元K他命原料，桃園地檢署經2年多蒐證後將報關行梁姓男子與其他12人依共同犯運輸第四級毒品罪。（資料照／記者李毓康攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮刑事局於2020年底查獲綽號「黑哥」梁姓男子為首的運毒集團，涉嫌勾結報關行、倉儲與物流公司員工，以分工方式掩護毒品原料進入桃園機場，透過倉儲與物流公司貯存806公克第四級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」（即俗稱K他命原料）企圖販售，桃園地檢署經過2年多蒐證調查後近日偵結，依共同犯運輸第四級毒品罪將梁男與12人提起公訴。

桃檢指出，在報關行擔任專業經理人的梁姓男子，熟悉進口貨物入台通關流程，2020年11月間與來自香港、大陸地區運毒集團合作，以每趟次5萬元為代價找來王姓男子負責載運毒品原料，再勾結報關行、物流與倉儲員工，以分工方式掩護毒品原料通關。

刑事局與台北市警局信義分局根據可靠情資，報請桃園地檢署指揮偵辦，根據可靠線報，運毒集團於2020年11月18日凌晨，將純質淨重約701公斤的四級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」藏放於23箱貨物中，以空運方式從香港起運至台灣，箱外以2條紅色膠帶標示為暗號，抵台後再由報關行、物流、倉儲員工，利用衣物名義報關後再將毒品原料挑出藏放。

運毒集團遂於19日凌晨將毒品箱子換貼條碼刷過出倉，再以預先準備菜底貨物供海關查驗，貨物順利出倉後通知王男以小貨車載運至大園區航勤北路停放，警方察覺有異攔查小貨車，搜出車內大批製毒原料，後續追出梁男與報關行、物流、倉儲員工等共犯，全案宣告偵破。

桃檢複訊時，報關行、物流、倉儲員工均辯稱，不知箱中是毒品，以為是不可進口之食品添加劑，檢方查出，涉案人等明知該批貨物有虛報衣物、換貼貨物條碼、掉包菜底貨物供檢驗、凌晨載貨等異常操作，應可預知梁男運送可能是毒品等違禁管制物品，已涉犯運輸第四級毒品、私運管制物進口罪嫌，從重依運輸第四級毒品罪將主嫌梁姓男子與其他12人起訴。

【更多新聞】

►林佳龍將投入新北市長選舉 鄭文燦：代表中生代勇於承擔責任

►戶籍將遷中壢林智堅正式投入桃園選戰 再駁論文風波

►驚險畫面曝！直行車撞左轉休旅 害衝超商「玻璃全碎貨掉滿地」