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快訊／今增94死、本土增2萬8028例「確診、死亡雙降」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增28,028例本土個案，另增107例境外移入；確診個案中新增94例死亡。今天本土病例再次降至2字頭，死亡也低於百例，確診死亡雙雙下降。

▲▼指揮中心7/8記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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▲▼指揮中心公布7/9新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之28,028例本土病例，12,921例男性，15,094例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,122例)，臺中市(3,576例)，高雄市(3,119例)，桃園市(2,822例)，臺北市(2,612例)，臺南市(2,266例)，彰化縣(1,565例)，屏東縣(1,165例)，雲林縣(817例)，苗栗縣(722例)，新竹縣(713例)，宜蘭縣(701例)，嘉義縣(637例)，南投縣(549例)，花蓮縣(542例)，新竹市(531例)，臺東縣(409例)，基隆市(391例)，嘉義市(337例)，澎湖縣(210例)，金門縣(194例)，連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增94例本土病例死亡個案，為53例男性、41例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。

指揮中心說明，今日新增107例境外移入個案中，66例男性，41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(4例)，越南及泰國(各3例)，美國(2例)，荷蘭、墨西哥、義大利、土耳其、澳大利亞及英國(各1例)移入，另89例感染國家調查中。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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