「阿嬤被賣掉」辛苦錢...阿公養小三！孫女曝悲歌：願投胎到好人家

▲阿嬤是童養媳，辛苦賺的錢，卻被阿公拿去養小三了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「因為錢被賣掉的阿嬤。」一名女網友感傷表示，阿嬤生前曾哽咽喊話，要原PO好好讀書，「不要也被賣掉。」一席話讓原PO印象深刻，原來阿嬤是童養媳，為婆家做牛做馬受盡委屈，辛苦賺錢還被阿公拿去養小三，讓原PO非常不捨，「希望她投胎能到好人家，擁有父母兄弟跟另一半的疼愛，不要再受這些委屈。」

一名女網友在Dcard透露，她與弟弟從小給阿嬤帶大，阿嬤從來不會重男輕女，反而更疼原PO，每當有雞腿都會留給她吃，甚至知道原PO愛吃滷肉，儘管餐桌已夠澎拜，仍會特別煮一鍋滷肉給原PO加菜。

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話鋒一轉，原PO頓時感傷起來，因為最寵她的阿嬤過世了，1個月過去，她只能睹物思人，「聽整夜阿嬤最喜歡的台語老歌...那些歌以前阿公阿嬤車上放的老歌，隨著旋律與人聲的進行...依稀中似乎也能聽到阿嬤在旁哼唱。」

原PO思索了一番，認為阿嬤對自己疼愛有加，可能與她的身世與出生世代有關係，「60年前的台灣大多很窮，阿嬤身為女生不能讀書，要照顧弟妹外，還被當童養媳賣給阿公家」，正因為是童養媳，被長輩無盡使喚，也受了很多委屈。

「印象中的阿嬤不是在廚房忙碌，就是在外面打工...」原PO感慨直呼，阿公在外偷情，「不但不感謝還在外面找小三，把阿嬤辛苦賺來的錢，都給小三花」，而這些苦，阿嬤也只能含淚忍吞。

原PO特別深刻表示，記得小時候，看過幾次阿嬤在房間聽歌拭淚，當時原PO不懂事，還問阿嬤怎麼了，阿嬤只淡淡叮嚀著，「只是聽歌難過...希望妳好好讀書，不要也被賣掉。」

看著阿嬤心酸走完一生，「希望能有娘家的支持，但又怨恨娘家人無情」，心情是多麼地無奈，如今阿嬤逝世，原PO難過之餘卻也替阿嬤感到欣慰，「現在想想...阿嬤終於解脫了，希望她下次投胎能到好人家，擁有父母兄弟跟另一半的疼愛，不要再受這些委屈。」

底下網友也淚崩回應，「什麼年代了居然還有童養媳，又不是印度」、「好難過哦，希望啊嬤可以自由的活」、「阿嬤在另一個世界一定會好好的，重點是你也要好好生活，讓阿嬤開心唷」、「外婆外公都是被賣到同一個家庭相識到結婚的，從小在外婆家長大，懂妳的心情」、「看到你這篇決定回家找阿嬤了，好感動」。

▼網友鼻酸安慰，阿嬤會在天上守護著原PO的。（圖／翻攝Dcard）

