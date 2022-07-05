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阿嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑噴「可愛的婆婆」　網讚：直白又簡單

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲不少長輩會幫孫子、孫女看作業。（示意圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

許多家長都經歷過幫小孩在作業簽名的階段，除了確認孩子完成作業狀況，還可以順便檢查錯誤。一名媽媽就發文分享，她因有事不在家，於是就請婆婆幫忙顧小孩，不料對方在幫孫子代簽功課時，竟直接留下「阿嬤」2字，讓她看了瞬間笑到流淚，直呼「是我笑點太低嗎？」文章一出，引發熱議。

一名媽媽日前在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她這幾天不在家所以請婆婆幫忙看兒子的功課，並請婆婆在兒子完成作業後，於家長簽名欄上簽名，結果她返家後，卻發現家長簽名欄上沒有婆婆的姓名，原來婆婆每天都是直接簽下「阿嬤」2個字，讓老師一看就知道這幾天作業都是阿嬤看的。

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▲有阿嬤幫孫子簽名，竟直接簽下「阿嬤」2字。（圖／翻攝自Facebook／翻攝自爆怨公社）

▲有阿嬤幫孫子簽名，竟直接簽下「阿嬤」2字。（圖／翻攝自Facebook／翻攝自爆怨公社）

對此，原PO也被婆婆的舉止笑翻，直呼「我有個可愛的婆婆！」照片曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「阿嬤簽名檔太可愛了」、「被戳到笑點」、「好直白，就是阿嬤」、「非常直接簡單」、「免得小孩要解釋這誰的簽名啊」、「…我不就要簽姨婆了」、「有簽就好的概念」。

另外，也有家長分享類似案例，「阿嬤以前懶得寫阿嬤…直接畫一隻蝴蝶，隔天被老師叫去問」、「我做月子期間，婆婆也是這樣簽聯絡簿，很可愛」、「我媽去接我兒子放學，也是在接送簿上面簽『阿媽』」、「我爸也曾經簽阿公過」、「我婆婆也會簽日文-歐巴醬」。

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