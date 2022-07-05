小三偷吃6旬翁判賠7旬元配50萬　性侵案和解反獲200萬

▲小三多次床戰6旬翁，民事判賠7旬元配50萬，但獲和解金200萬。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

台北市大同區著名的陳姓文史工作者，與已經離婚的女子小芬（化名）偷情，最後2人爆發車上性侵事件，陳男妻子才得知2人不倫。陳妻起訴求償，高院二審判小三須賠償元配50萬元；但小三在性侵案中獲得和解金200萬元，亦即小三在此事中還獲得利益。

年近7旬的陳姓男子，在台北市當地因自家古宅被指定為國定古蹟，自小浸淫在自家古宅內各樣骨董內，成為著名的文史工作者。陳男妻子年紀略長於他，去年提出訴訟時，已經超過70歲。而陳妻當時起訴指出，陳男自2017年9月到2019年8月間，因與小芬偷情，在台北市某汽車旅館及小芬住處等地，「密集性交」與陳男性交，侵害陳妻配偶權之情形嚴重，初估侵權次數高達730次至1460次以上，因此求償230萬餘元，一審判賠80萬，高院二審日前改判賠50萬元。

至於小芬則是反控陳男在2019年9月間，在車上對她性侵。判決指出，當時64歲的陳男懷疑小芬移情別戀，在車上對小芬性侵。法院當時根據行車紀錄器錄下的對話，陳男對小芬說「那妳褲子脫下來，我檢查妳的內褲，妳褲子脫下來。妳檢查我兩年，我檢查妳一次不行嗎？」「那麼霸道，妳高興的時候一天兩三次，妳都很高興，妳不高興的時候，妳想甩的時候就這樣子。」「今天給我，褲子脫下來！脫！」最後性侵得逞。

一審法院認定陳男有罪，判刑3年10月；另依傷害罪判刑2月、得易科罰金6萬元。上訴二審後，因陳男與小芬達成和解，高院二審日前改判性侵3年2月、傷害部分改判拘役40日、得易科罰金4萬元。全案已於今年3月間定讞。

而據了解，陳男於性侵案件二審期間，承諾賠償小芬200萬元。倘若陳男全數給付，那小芬雖然在民事侵害陳妻配偶權部分判賠50萬元，但2者扣減後，小芬仍有收入。不過根據高院在民事侵權行為判決中指出，陳男雖簽下給付200萬元的和解書，但實際上僅給付58萬元，其餘142萬元尚未給付。