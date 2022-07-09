安倍中彈！槍手親曝「自製手槍」動機　家中翻出大量土製子彈

▲安倍晉三遇襲，作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良街頭遇刺身亡，開槍攻擊的41歲嫌犯山上徹也則當場被制伏並被逮捕，而他接受警方調查時竟還直言，「我原本是想要直接射殺宗教團體，所以才會自製手槍。」瘋狂言論震驚警方。另一方面，安倍晉三的靈柩稍早在妻子安倍昭惠的陪伴下抵達東京住家。

根據《關西電視台》報導，前海上自衛隊隊員山上徹也8日上午11時半左右，持自製改造手槍，趁著安倍晉三發表演說時，從後方開槍攻擊。安倍晉三左肩與右頸分別有1處槍傷，子彈從左肩進入體內，導致鎖骨附近的2個動脈破損，因此失血過多身亡。

山上徹也被逮後隨即坦承犯行，警方則當場沒收凶器。根據警方表示，初步判定凶器為自製手槍，隨後也在山上的住家內發現大量爆裂物與疑似自製手槍的危險物品。

對於為何要使用自製手槍，山上徹也則表示，「我恨某一個宗教團體，因為懷疑安倍晉三跟這個團體有勾結，所以才會開槍犯案。」

據悉，山上徹也的母親因為迷信某個宗教團體，經常高額捐款，導致家中經濟陷入困境，他為了報復該宗教團體，於是長期在家中研究土製手槍、子彈，就是為了要攻擊那個宗教團體，而他從以前開始就一直在懷疑安倍晉三與該團體有關聯。

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