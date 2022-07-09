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民眾在安倍槍擊現場獻花！　雙手合十痛哭：請好好安息吧

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

▲支持者在安倍遭槍殺現場致意後忍不住落淚。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，醫院證實死因是動脈失血過多，目前遺體已經啟程送往東京住家。安倍死亡消息一出後，大批民眾聚集到他遇害的地點獻花，有民眾從大阪趕到現場，還有女性支持者在現場難過痛哭。

根據NHK報導，安倍8日上午遇襲經搶救後，仍於下午5時3分宣告不治，前往槍擊現場致意的民眾，直到深夜都還絡繹不絕。有的人帶著茶、酒和鮮花到現場，雙手合十替安倍祈福，還有女性支持者難過拭淚痛哭。

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

從滋賀縣趕往現場的40多歲女性表示，「我是為了替日本貢獻一切的安倍首相表達感謝而來。」另一名來自大阪的60多歲男性表示，「如果有更多特警的話就好了，希望這束花能祈禱日本和世界和平。」另一名同樣來自大阪的30多歲男性說，「聽說安倍首相很喜歡茶，所以我就替他帶來了，請好好安息吧。」

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

《日經新聞》報導指出，一名16歲的女高中生獻花後表示，「在演說中開槍就是對民主的攻擊，長期對日本盡心盡力的安倍首相，居然以這種方式死去。」一名39歲女性說，「真沒想到日本會發生槍擊事件，這真的是太過分了。」

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

來自奈良60多歲的支持者說，她當時就在槍案現場，「從昨天開始眼淚就不停地流出來。」另一名70多歲男性表示，「他是我最尊敬的日本人之一，演說的時候嗓子都啞了，一定是很累了吧！」

▲▼民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾在安倍遇刺現場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

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