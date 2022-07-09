高中綽號為「團長」！槍殺安倍兇嫌求學經歷曝光　同學：他很善良

▲槍手山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良縣為同黨參議院候選人造勢時，慘遭41歲男子山上徹也從背後連開2槍，送醫急救後仍因心臟損傷與出血過多不治身亡。對此，山上徹也過去的背景開始為世人揭露，他早年在就讀高中時的綽號是「團長」，同學們都非常不解為何他會開槍射殺安倍晉三。

根據日媒《讀賣新聞》，山上徹也8日連開2槍暗殺安倍晉三後，遭到奈良縣警方當場逮捕，警方調查後發現41歲的山上徹也並無特定職業，其1999年從奈良縣一所升學率高的縣立高中畢業，求學時期曾加入應援團，甚至還有著「團長」的綽號。

▲奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

曾就讀同一所高中的一名41歲男性同儕透露，山上徹也對於應援團的練習行程非常認真，甚至在其他同儕之間還被取綽號為「團長」，求學時性格敦厚老實，且沒有什麼特別偏激的思想，認為他不應該是犯下如此大錯的人，「雖然畢業後就沒有再來往，但這件事對我們來說實在太過震撼，嚇到說不出話。」

報導指出，山上徹也曾於2002至2005年在海上自衛隊擔任3年期的自衛官，2002年8月至長崎縣佐世保教育隊服役，同年12月擔任護衛艦松雪號（まつゆき）的船員，被部署至砲雷科，負責管理艦上搭載的武器，2004年4月起被分發至廣島縣江田市第一術科學校練習船，2005年8月期滿退伍。

目前尚無法確認山上徹也在從軍時，有無受到何種處分，或是其他類似問題。

▲▼山上徹也。（圖／路透社）

身為3年任期的自衛官，山上徹也曾接受槍枝構造或使用方法等相關教育與訓練，每年約實施1次步槍實彈射擊訓練，在這過程中甚至得學習如何拆解或組裝步槍。

另外，與山上徹也住在同棟、同一層住處的60歲男性鄰居表示，「雖然住在這裡將近10年，但他不是一個會惹事端的人，其實我對他不是很了解，對於鑄下這種大錯的人竟然住在附近，我感到很害怕。」

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