連轟安倍2槍遭制伏！他看現場照見「1亮點」驚呆：阿伯好猛

▲維安衝上前抓住兇嫌。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭41歲男子山上徹也從背後連開2槍，當場見血倒地，送醫急救約5小時仍傷重不治。事故發生時，山上徹也隨即被逮捕，一名網友貼出維安與兇嫌對峙的3張照片，發現有個騎腳踏車的阿伯，騎著腳踏車從旁邊騎過，一點都沒有害怕的感覺，貼文一出掀起熱議，「阿伯OS，大風大浪都見過了」。

該網友在PTT發文，貼出維安與山上徹也對峙的照片，可以看到3名維安衝過去抓住兇嫌，不過3張照片都出現了一名戴帽子的「阿伯」，騎著腳踏車從後面經過，一邊騎還一邊看，完全沒有害怕的感覺，「阿伯完全不想停下，一路慢慢騎，跟看小孩打鬧一樣，日本阿伯都這麼強嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友也同樣注意到後面的阿伯，「阿伯有夠猛」、「太搶鏡了吧阿伯」、「阿伯什麼場面沒看過」、「阿北：當年我在太平洋上空跟美軍搏鬥」、「什麼大風大浪沒見過」、「你以為是阿伯，搞不好某古武術的宗師」、「阿伯騎車閒逛也能入境歷史畫面」。

▲阿伯從後方騎腳踏車經過。（圖／路透）

根據日本TBS NEWS報導，兇嫌41歲山上徹也目前居住在奈良市，曾經在海上自衛隊任職軍官，目前職業不明，他8日上午11時許疑似用自製槍械，對正在奈良市內進行演講的安倍晉三連續射擊2槍，事發後立刻被現場警備人員壓制逮捕。

山上徹也在接受調查時透露，他對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的前首相安倍晉三，「我知道安倍前首相會來奈良，所以決定犯罪」。