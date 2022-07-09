前首相顧問：安倍被害相當於甘迺迪遇刺　讚「最具變革能力領袖」

▲ 安倍晉三遺體運離奈良。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇襲，遭41歲男子山上徹也近距離連開2槍後搶救不治，震驚國際。前安倍內閣特別顧問谷口智彥（Tomohiko Taniguchi）認為，這起事件相當於美國前總統甘迺迪遇刺案，令人悲傷、難以置信且憤怒，並稱讚安倍是日本最具變革能力的領導人之一，也希望他的政治遺願能夠得到延續。

根據CNN，谷口對安倍身亡的慘案表示，「我認為這將相當於甘迺迪遇害日，是悲傷、哀慟且難以置信的一天」，他也感受到巨大的憤怒，很難接受現實，認為這是一起相當獨立的事件，卻殺死日本史上最具變革意義的領導人之一。

谷口曾於2013至2014年間擔任安倍顧問，並為他撰寫外交政策演講稿。他回憶道，安倍是個善良的人，希望帶領日本前進，「他和安倍夫人沒有自己的孩子，希望為年輕一代帶來一個更繁榮、更未來導向的日本。只要和他成為朋友，你就得到一個終生的朋友。」

他希望安倍的政治遺願能夠被延續，「因為可供日本選擇的選項非常少。這是個海洋國家，位於大片陸地邊緣，而這塊大陸被俄羅斯、北韓及中國3個核大國主宰，且都不是民主國家。因此日本迫切需要像美國這樣的聯盟夥伴，而這就是安倍極力想做到的。」

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