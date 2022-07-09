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安倍改訪奈良卻遇刺　前日警揭「行程變更太臨時」維安準備不足

▲▼安倍晉三遭槍擊現場。（圖／路透）

▲前日相安倍晉三遭槍擊現場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前日本首相安倍晉三8日在奈良市街頭助選演說途中，遭41歲男嫌山上徹也槍擊，送醫後仍於當地時間下午5時3分不治身亡。目擊者表示，現場目測約有20到30名特警人員，卻仍發生憾事。對此，一名前刑警認為，安倍事發前一晚才臨時更改行程至奈良，維安方面可能因此來不及做好事前安排。

根據日本《報知新聞社》報導，前埼玉縣警搜查1課刑警佐佐木成三接受媒體訪問表示，安倍晉三原本計畫在長野發表演說，但前一天晚間突然宣布改至奈良舉行，「可能是因為日程變更，沒有事先做好警備護衛工作。」

▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲安倍晉三8日因槍擊離世，引發國際震驚。（圖／路透）

佐佐木成三表示，前首相走訪地方時也會安排特警保鑣，但是東京與地方的警備力量有所差別，需評估一旦發生變動是否能維持安全，如果不能就不應該讓他發表演講。他補充，通常警衛對象的背後會刻意停放車輛，不讓人站，「我認為這次也採取了這個措施。」

針對為何山上徹也作案時看似行動自如，佐佐木成三則推測，可能是當下維安人員「在第一聲槍響後，沒有時間掌握發生了什麼事，所以來不及反應。」他說，通常刀械襲擊有充分時間應對，對於持槍嫌犯也會安排用身體擋住護衛對象的特警，「他們是拚了命在工作。」

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