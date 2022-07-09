安倍晉三慘遭槍殺身亡　南韓政府「擬派特使」赴日弔唁

▲ 安倍晉三被槍殺身亡，南韓政府考慮派人問喪 。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日慘遭槍殺，目前擬定將於11日進行守夜（通夜）、12日在東京增上寺進行喪禮，喪主為遺孀安倍昭惠，雖然目前暫定僅開放家屬參加，之後才可能安排政府與自民黨主辦的聯合喪禮，不過南韓政府也表示，不排除派遣問喪特使前往弔唁。

根據《韓聯社》，二十國集團（G20）峰會在印尼峇里島舉辦，南韓外交部高層被問及是否可能派遣赴日問喪時表示，因為目前日本方面還在籌備階段，因此南韓政府會針對該問題進行內部討論。

至於南韓外交部長朴振原本預計18至21日出訪日本，作為就任以後的首次日本出訪行程，然而如今遇上安倍晉三慘遭槍殺身亡的事件，該名高層人士透露，朴振的訪日行程恐怕還得再與日本方面協商。

報導指出，朴振做為南韓外交部長出席G20峰會時，便向日本外務大臣林芳正致哀。朴振今（9）日針對安倍遭刺殺一事予以嚴厲譴責，「此次事件，是無論在何種情況下都無法被原諒的暴力犯罪行為，在此予以強烈譴責。」

另外，南韓國務總理韓悳洙也針對此事發表看法。他8日下午接種完新冠疫苗第4劑後向現場記者表示，「對於如此為東北亞發展著想的鄰國（前）領導人逝世的消息感到悲痛，我曾與安倍有過一面之緣，2013年世界經歷論壇時，我看到安倍有意改善韓日關係，在朴槿惠總統演說時，他就坐在台下最前排，等到50分鐘、演講結束後，他甚至與朴槿惠總統主動握手。」

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