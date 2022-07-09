文在寅發文哀悼安倍！網掀「曾丟親送草莓蛋糕」　留言猛嘲諷

▲南韓前總統文在寅發文哀悼安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日慘遭槍殺身亡，在各國領導人表示哀悼之際，南韓前總統文在寅也發文致哀，表示對於安倍突如其來的死訊感到萬分哀痛，不過南韓網友卻對文在寅的反應不以為然。據悉，文在寅與安倍晉三主導政權時，日韓關係南韓大法院判決降至冰點，安倍政府甚至對南韓祭出限制出口令，開啟日韓貿易戰。

根據韓媒《News1》，已經卸下總統職務的文在寅今（9）日上午在臉書上發文哀悼，他表示對於安倍前總理突如其來的死訊感到萬分哀痛，「安倍前總理身為日本在位最久的總理，獲得日本國民們的尊重與喜愛。本人（指文在寅）曾與安倍前總理在韓日關係發展與東北亞和平繁榮上，有過20次的會談與電話通話，長久以來致力於透過對話改善韓日關係。」

文在寅最後表示，「在此為安倍前總理的冥福祈禱，同時向家屬、日本國民致哀。」

▲文在寅、安倍晉三主政之際，日韓關係降至冰點。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅擔任南韓總統、安倍晉三擔任首相時，日韓關係便因雙方長久以來的歷史爭議與領土矛盾，以及在政治上雙方的不信任而降至冰點。

其實，安倍晉三也曾力圖改善日韓關係，在文在寅2018年5月9日就任南韓總統一周年之際，曾招待文在寅至日本東京總理官邸進行日韓領導人峰會，午宴之際，安倍晉三向文在寅送上草莓蛋糕，上面的白巧克力以韓文寫道，「恭祝文在寅總統就任一周年」。

根據韓媒《中央日報》，文在寅雖然拿起酒杯，笑著接下安倍晉三送上的祝賀蛋糕，但卻當場拒絕吃下蛋糕，並在席上表示，「（因為做了很多場植牙手術），我的牙齒很不好，所以不方便吃甜食」，此舉令日方人員感到錯愕，最後安倍送上的草莓蛋糕只好讓其他南韓幕僚分著吃，也有一說是文在寅事後丟掉草莓蛋糕。

▲文在寅就任一周年時，安倍晉三曾送上草莓蛋糕祝賀。（圖／翻攝自南韓青瓦台）

在此之後，日韓關係便開始走下坡、甚至降到二戰後的冰點，包括南韓大法院對於二戰慰安婦、朝鮮籍非法徵用勞工作出判決，要求日本企業必須個別賠償受害者，否則在韓資產就會被變賣現金處分；以及日本海上自衛隊反潛機曾於2018年12月至2019年1月4次向南韓海軍艦艇低空飛行，而南韓廣開土大王艦則以雷達鎖定日本反潛機。

另外，安倍政府時期的日本多次在國防白皮書以及教科書上宣稱對南韓獨島（日本稱竹島）擁有主權，觸怒南韓的敏感神經。最後，日本以南韓大法院判決結果為由向南韓祭出經濟制裁措施，宣布限制半導體原料對南韓的出口，自此之後日韓貿易戰開始，日韓關係降至最冰點。

對於文在寅發文哀悼安倍晉三，不少具保守派政治傾向的南韓網友留言嘲諷，「講得好像別人家的事」、「所以才退掉安倍的草莓蛋糕嗎」、「把人家的蛋糕丟掉，嘴裡說著反日，這樣作秀的人又想藉（話題）來蹭」、「一起跟著去吧，在寅」、「你們很快就會見面了」、「既然感到悲痛，那就在黃泉路上相伴吧。」

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