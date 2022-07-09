　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

文在寅發文哀悼安倍！網掀「曾丟親送草莓蛋糕」　留言猛嘲諷

▲▼南韓前總統文在寅發文哀悼安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統文在寅發文哀悼安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日慘遭槍殺身亡，在各國領導人表示哀悼之際，南韓前總統文在寅也發文致哀，表示對於安倍突如其來的死訊感到萬分哀痛，不過南韓網友卻對文在寅的反應不以為然。據悉，文在寅與安倍晉三主導政權時，日韓關係南韓大法院判決降至冰點，安倍政府甚至對南韓祭出限制出口令，開啟日韓貿易戰。

根據韓媒《News1》，已經卸下總統職務的文在寅今（9）日上午在臉書上發文哀悼，他表示對於安倍前總理突如其來的死訊感到萬分哀痛，「安倍前總理身為日本在位最久的總理，獲得日本國民們的尊重與喜愛。本人（指文在寅）曾與安倍前總理在韓日關係發展與東北亞和平繁榮上，有過20次的會談與電話通話，長久以來致力於透過對話改善韓日關係。」

文在寅最後表示，「在此為安倍前總理的冥福祈禱，同時向家屬、日本國民致哀。」

▲▼文在寅、安倍晉三主政之際，日韓關係降至冰點。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅、安倍晉三主政之際，日韓關係降至冰點。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅擔任南韓總統、安倍晉三擔任首相時，日韓關係便因雙方長久以來的歷史爭議與領土矛盾，以及在政治上雙方的不信任而降至冰點。

其實，安倍晉三也曾力圖改善日韓關係，在文在寅2018年5月9日就任南韓總統一周年之際，曾招待文在寅至日本東京總理官邸進行日韓領導人峰會，午宴之際，安倍晉三向文在寅送上草莓蛋糕，上面的白巧克力以韓文寫道，「恭祝文在寅總統就任一周年」。

根據韓媒《中央日報》，文在寅雖然拿起酒杯，笑著接下安倍晉三送上的祝賀蛋糕，但卻當場拒絕吃下蛋糕，並在席上表示，「（因為做了很多場植牙手術），我的牙齒很不好，所以不方便吃甜食」，此舉令日方人員感到錯愕，最後安倍送上的草莓蛋糕只好讓其他南韓幕僚分著吃，也有一說是文在寅事後丟掉草莓蛋糕。

▲▼文在寅就任一周年時，安倍晉三曾送上草莓蛋糕祝賀。（圖／翻攝自南韓青瓦台）

▲文在寅就任一周年時，安倍晉三曾送上草莓蛋糕祝賀。（圖／翻攝自南韓青瓦台）

在此之後，日韓關係便開始走下坡、甚至降到二戰後的冰點，包括南韓大法院對於二戰慰安婦、朝鮮籍非法徵用勞工作出判決，要求日本企業必須個別賠償受害者，否則在韓資產就會被變賣現金處分；以及日本海上自衛隊反潛機曾於2018年12月至2019年1月4次向南韓海軍艦艇低空飛行，而南韓廣開土大王艦則以雷達鎖定日本反潛機。

另外，安倍政府時期的日本多次在國防白皮書以及教科書上宣稱對南韓獨島（日本稱竹島）擁有主權，觸怒南韓的敏感神經。最後，日本以南韓大法院判決結果為由向南韓祭出經濟制裁措施，宣布限制半導體原料對南韓的出口，自此之後日韓貿易戰開始，日韓關係降至最冰點。

對於文在寅發文哀悼安倍晉三，不少具保守派政治傾向的南韓網友留言嘲諷，「講得好像別人家的事」、「所以才退掉安倍的草莓蛋糕嗎」、「把人家的蛋糕丟掉，嘴裡說著反日，這樣作秀的人又想藉（話題）來蹭」、「一起跟著去吧，在寅」、「你們很快就會見面了」、「既然感到悲痛，那就在黃泉路上相伴吧。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
狼師猥褻反遭少女「掐頸壓制」！　妻辯：他無法晨勃
俄羅斯小弟反了！哈薩克宣布退出獨立國家國協
16歲高中生闖管制區戲水「卡深潭亡」　爸怒喊告
快訊／戴資穎惜敗陳雨菲　無緣晉級大馬大師賽冠軍戰
安倍晉三12日葬禮地點曝光！　「膝下無子」愛妻任喪主
安倍遇害！前警察拋3點「維安沒太大問題」：民主國家必然風險
台劇女神空降《營業中》！　庹宗康秒變暖男
日星悼安倍！中居正廣穿喪服　娛圈大姐大：日本安全神話崩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60年沒碰琴！安倍平安夜彈奏311賑災曲《花正在開》　網看影片淚崩

俄羅斯小弟反了！哈薩克宣布退出獨立國家國協

安倍晉三12日葬禮地點曝光！　「膝下無子」愛妻任喪主

一文看懂「安倍經濟學」　靠三支箭催動日本經濟！成果卻不如預期

安倍到家了！日相岸田趕回東京　「親赴宅邸弔唁」身影曝光

文在寅發文哀悼安倍！網掀「曾丟親送草莓蛋糕」　留言猛嘲諷

AED也救不回來！　安倍槍擊「跪地搶救」醫生曝：心跳早已停止

紐時：烏東城內居民喜「迎接俄軍」　指烏軍才是砲轟主使

擊殺安倍嫌犯公開槍枝來源！鄰居每晚聽到這聲音：回想起來超可怕

悼念安倍晉三　美國、印度、台灣決定「降半旗」

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

郭靜不凍卵「沒有想生小孩計畫」　廖允杰又被cue...抱歉：沒有別人了XD

羅PD遭「狂催玩遊戲」快瘋掉XD　藝人整路吵鬧..他「給錢求安靜」

60年沒碰琴！安倍平安夜彈奏311賑災曲《花正在開》　網看影片淚崩

俄羅斯小弟反了！哈薩克宣布退出獨立國家國協

安倍晉三12日葬禮地點曝光！　「膝下無子」愛妻任喪主

一文看懂「安倍經濟學」　靠三支箭催動日本經濟！成果卻不如預期

安倍到家了！日相岸田趕回東京　「親赴宅邸弔唁」身影曝光

文在寅發文哀悼安倍！網掀「曾丟親送草莓蛋糕」　留言猛嘲諷

AED也救不回來！　安倍槍擊「跪地搶救」醫生曝：心跳早已停止

紐時：烏東城內居民喜「迎接俄軍」　指烏軍才是砲轟主使

擊殺安倍嫌犯公開槍枝來源！鄰居每晚聽到這聲音：回想起來超可怕

悼念安倍晉三　美國、印度、台灣決定「降半旗」

米克斯見幼齒嫩妹「衝隔壁桌搭訕」討摸摸　她嘆：到底是誰家的狗

快篩需求放緩、營收增幅收斂！泰博、寶齡6月營收下滑　仍寫同期新高

預防日本腦炎台東衛生局籲民眾加強防蚊　按時帶幼兒接種疫苗

黃揚明爆新竹市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

台北少見銅板價老麵店！乾拌麵搭魷魚羹、好口味讓周湯豪念念不忘

LIVE／台北電影獎紅毯直擊！《ETtoday》全程直播　華麗陣容看這裡

超離譜！2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包　重新公佈得獎名單

工作4年達目標「月薪破10萬」他卻嘆：生活還是痛苦！網4字破盲點

竹市+531！累積確診7.3萬　兩大施打站下週幼兒疫苗開打

安柏赫德真的涼了！　前經紀人揭她悲慘現況：被好萊塢列入黑名單

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩

快訊／安倍晉三「直接死因曝光」！

即／安倍晉三遺體抵達東京家中！

安倍中彈撐5小時　像在等老婆來

快訊／安倍晉三遺體運回東京家中　妻子悲痛低頭不語

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

槍殺安倍動機曝光！山上徹也「媽媽迷信宗教破產」　

土炮殺安倍　名嘴：台灣也在用

安倍輸血20公升仍不治　奈良醫院竟湧投訴電話

更多熱門

相關新聞

安倍槍擊「第一現場」醫生：心跳早已停止

安倍槍擊「第一現場」醫生：心跳早已停止

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，搶救後仍因失血過多身亡。當時就在現場替安倍進行急救的醫生表示，安倍的背後全部都是血，臉色非常蒼白，而AED也因沒有脈搏而毫無反應，「他當時已經沒有呼吸，心跳也停止跳動了。」他也坦言，安倍傷得太重，現場能做的緊急處置相當有限。

擊殺安倍槍枝來源曝！鄰居：每晚聽到這聲音

擊殺安倍槍枝來源曝！鄰居：每晚聽到這聲音

宋楚瑜：安倍「最友台日首」當之無愧

宋楚瑜：安倍「最友台日首」當之無愧

蔡英文嘆：本要請安倍晉三來訪品嚐台灣美食

蔡英文嘆：本要請安倍晉三來訪品嚐台灣美食

安倍中彈！槍手親曝「自製手槍」動機

安倍中彈！槍手親曝「自製手槍」動機

關鍵字：

日韓要聞日本安倍晉三南韓文在寅日韓貿易戰

讀者迴響

熱門新聞

女星懷胎4月「胎兒異常罹罕病」！忍痛引產大哭

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍身亡「日年輕人超冷漠」2原因曝光！

《小鬼當家》男星離世！

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩

27歲混血女星2年前得腦癌「又罹乳腺癌」！

快訊／安倍晉三「直接死因曝光」！

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

即／安倍晉三遺體抵達東京家中！

莫子儀宣布「我結婚了」！甜喊太太：謝謝她體諒

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面