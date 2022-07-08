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大陸 大陸焦點 特派現場

陸正妹記者直播「安倍遭槍擊」落淚！她慘被出征道歉：我是中國人

記者閔文昱／綜合報導 

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭近距離槍擊後，緊急送醫後仍宣告不治，享壽67歲。在安倍遇襲後，陸籍駐日美軍評論員曾穎透過直播描述事發經過，除了敘述安倍晉三執政時期的政績，過程中還一度哽咽說不出話，不料卻被大陸網友集體出征。對此，曾穎稍早也發文道歉，強調「我是中國人」，不應把私人情緒放到公眾平台。

針對直播內容遭陸網砲轟，曾穎8日下午在微博發文表示，任何恐怖主義行為都不應該被狂歡，作為地球上一個有血有肉的人，「我會永遠堅定自己的價值觀，做個善良正直的人。這就是真實的我。我想如果這個世界上還有人因為『中國人』『日本人』的差異，便滋生惡意。那一定是像我這樣的人做得還不夠好。」

▲陸媒駐日評論員被大陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談）

▲陸媒駐日評論員被大陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談，下同）

曾穎指出，今年是中日友好50週年，她也會一直在這條路上盡自己微薄的力量，「如果罵我可以讓大家開心些，大家可以一邊罵我，一邊和我一起，致力於世界和平，祈禱世界和平，中日之間永遠不要再有戰爭了。最可憐的，永遠是老百姓。」

曾穎提到，如果因為她哭而帶給大家不好的感受，傷害了大家的感情，那麼她也為自己的失態道歉，「我只是出於對所在地區治安的恐慌和對此刻日本經濟的絕望。評論員需要客觀，是我不夠專業，以後我會努力，做得更好。」

曾穎最後強調，「我是中國人」，無論如何都不應該把私人情緒放到公眾平台，「是我錯了，對不起。」

▲陸媒駐日評論員被大陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談）

據了解，曾穎長相甜美，在微博擁有近250萬名粉絲，她8日透過直播在談及安倍晉三的經濟政策時，數度停下來深呼吸；提到放寬簽證計劃時，還停下來1至2秒，感覺就像是在梳理情緒。曾穎在直播時強調，就日本國內而言，安倍是非常為這個國家考慮的，同時也為中日友好帶來非常巨大的貢獻。

不料此說法被轉貼在微博後，馬上引發許多大陸網友不滿，紛紛批評，「沒搞懂她哭啥玩意，有啥好哭的？」；「這已經被策反了」；「總統和首相分不清，情緒幾近失控」；「中日友好安倍做了啥？」大陸外交部發言人趙立堅則稱，「對於網民的各種評論，我不予置評。我已充分表達中國政府的立場。這一突發事件不應同中日關係關聯起來。」

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