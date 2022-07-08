「全球因這顆子彈心在淌血」　何志偉悼安倍：日贈台疫苗推手

▲日本前首相安倍晉三。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市內遭槍擊，經送醫搶救後仍宣告不治。立法院亞東國會議員友好協會副會長、民進黨立委何志偉表示，「我們的心都很悲傷，全球的人心中因這顆子彈在淌血，安倍晉三前首相遭到槍擊逝世一事，讓我感到非常痛心、難過。一直以來，其實包括安倍本人、自民黨都是長期友台的好朋友」。

何志偉表示，安倍近年屢屢發表挺台言論，去年12月1日在台灣國策研究院線上高峰會上發表談話公開發表「台灣有事（有緊急狀況），等同日本有事，等同日美同盟有事」的主張；今年5月，安倍接受印度媒體訪問時說，當美國採取這種戰略模糊政策的，美國和中共之間存在巨大的軍事力量差距，但中共以非常強大的軍事力量迅速縮小這個差距，維持這樣的政策就很危險，他希望美國總統拜登要改變對台的模糊策略。

何志偉談及，安倍上月5日在第13屆交詢社展望研討會舉行演講時，他也談到台灣局勢，不論是日美、日美台、日美澳印「四方安全對話」（Qaud），理念相同國家間的關係應加強，創出讓中國放棄武統台灣的狀況很重要；安倍與台灣的關係相當深厚，數度為台灣發聲，甚至在台灣面臨疫苗短缺時，也是關鍵推手。

何志偉表示，除了近年來發表諸多挺台言論外，也可以看到，安倍與前總統李登輝有極深的淵源，他們第一次見面是1994年，安倍當年40歲，剛當選眾議員一年多，是以自民黨青年局成員身份訪台，此後兩人曾多次對談，也維持相當良好的關係，在李登輝逝世1年多後，去年7月底，安倍表示，世上沒像李登輝那樣為日本著想的領導人，情況允許想來台灣祭拜。

何志偉表示，他擔任亞東國會議員友好協會副會長，協會將在會長、立委郭國文的安排下，今年8月初訪日以推動日本版「台灣旅行法」為重點，同時參與CPTPP討論為輔，並有其他參訪。他表示，發生這樣的事情非常讓人難過，也很不捨，他要對暴力行為表達最嚴正的譴責，同時也對於安倍過世一事，要表達最強烈的哀悼、難過。