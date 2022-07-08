安倍晉三兒時照曝光！外公曾是二戰甲級戰犯　又被稱「昭和妖怪」

▲戴著帽子的安倍晉三牽著外公岸信介，和父親安倍晉太郎、哥哥安倍寬信、母親安倍洋子走在一起。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊，經搶救後宣告不治，享壽67歲。出身於政治世家的安倍，是日本在任時間最長的首相，其外公岸信介更從「二戰甲級戰犯」一路官達首相，又被稱作「昭和的妖怪」。

安倍晉三的外公岸信介、叔公佐藤榮作都曾擔任過內閣總理大臣，因此岸信介、佐藤榮作與安倍晉三又被稱作「一家三宰相」。安倍的父親安倍晉太郎也曾任外交大臣，讓28歲才踏入日本政壇的安倍，政途也算是一路順遂。

▲日本前首相岸信介與孫子安倍晉三（左）、安倍寬信（右）。（圖／CFP）



其中，岸信介在日本算是相當有名的政治人物，畢業於東京帝國大學法學院的他，曾在昭和天皇對美宣戰詔書上署名，因此在日本二戰投降後被視作「甲級戰犯」，被關押調查3年半後獲釋。接著在1950年代當選眾院議員並一路成為首相，又被稱作「昭和的妖怪」。

▲日本前首相安倍晉三坐在父親安倍晉太郎腿上，身旁是母親安倍洋子與哥哥安倍寬信。（圖／CFP）



巧合的是，岸信介當年為了與美國修訂《美日安保條約》，激起日本革新派與保守派的鬥爭。最終修改後的安保條約在未經辯論的情況下，以口頭表決快速通過。岸信介的行為激怒日本民眾，就連保守派媒體也呼籲他辭職，直到7月14日，岸信介參加自民黨新任總裁池田勇人招待會時，被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，並於5天後下台。

▲日本前首相安倍晉三遭槍殺，享壽67歲。（圖／達志影像／美聯社）



安倍晉三8日上午遭開槍射殺後，於同日下午5時3分宣告不治。醫院稍早召開說明會指出，安倍到院後共出動20多人進行搶救後不治，頸部前側有2處槍傷，傷口延伸至胸部，深達心臟大血管，搶救過程中心跳未恢復。此前，日媒報導槍手從安倍身後開槍，如今證實他頸後並無傷口。

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