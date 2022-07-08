安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局

記者柯沛辰／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，震驚全球。有網友貼影片指出，安倍前一天遇刺前，曾親民地答應女高中生的請求，還一同在鏡頭前比出愛心手勢，不料這段影片竟是他最後與民眾互動身影，引起台日網友哀悼。

日本推特帳號@douiubot貼出影片可見，安倍前一天在街頭造勢時，遇到女高中生熱烈請求「可以給我一顆愛心嗎」，結果他大方地伸手比出半顆愛心，還笑笑問說「是這樣嗎？」、「現在流行這個？」引起一陣尖叫。

▲面對民眾熱情要求，安倍不假思索比出愛心，靦腆問說「是這樣嗎？」（圖／翻攝自推特／@douiubot）

隔天，安倍晉三到奈良進行街頭演說，遭41歲前自衛隊成員山上徹也近距離連開2槍，送醫搶救後於下午5點03分宣告不治，享壽67歲。

許多日本網友紛紛留言，「眼淚止不住」、「他不該用這種方式離開世界」、「由衷哀悼」、「不該是這樣的結局」、「看到這種片段真的很難受」、「為什麼才隔一天就變成這樣？」，其中不乏台灣網友哀悼「致敬安倍首相，謝謝有你」。

▼前首相安倍晉三經常發言挺台，如今逝世讓不少台灣網友備感不捨。（圖／翻攝安倍晉三臉書）

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