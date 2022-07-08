　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局

記者柯沛辰／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，震驚全球。有網友貼影片指出，安倍前一天遇刺前，曾親民地答應女高中生的請求，還一同在鏡頭前比出愛心手勢，不料這段影片竟是他最後與民眾互動身影，引起台日網友哀悼。

日本推特帳號@douiubot貼出影片可見，安倍前一天在街頭造勢時，遇到女高中生熱烈請求「可以給我一顆愛心嗎」，結果他大方地伸手比出半顆愛心，還笑笑問說「是這樣嗎？」、「現在流行這個？」引起一陣尖叫。

▲▼安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局。（圖／翻攝自推特／@douiubot）

▲面對民眾熱情要求，安倍不假思索比出愛心，靦腆問說「是這樣嗎？」（圖／翻攝自推特／@douiubot）

隔天，安倍晉三到奈良進行街頭演說，遭41歲前自衛隊成員山上徹也近距離連開2槍，送醫搶救後於下午5點03分宣告不治，享壽67歲。

許多日本網友紛紛留言，「眼淚止不住」、「他不該用這種方式離開世界」、「由衷哀悼」、「不該是這樣的結局」、「看到這種片段真的很難受」、「為什麼才隔一天就變成這樣？」，其中不乏台灣網友哀悼「致敬安倍首相，謝謝有你」。

▼前首相安倍晉三經常發言挺台，如今逝世讓不少台灣網友備感不捨。（圖／翻攝安倍晉三臉書）

▲▼台灣加油。（圖／翻攝安倍晉三臉書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
不斷更新／安倍遇刺各國領導人「沉痛哀悼」　強生：與日本同在
安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局
房貸繳8年「竟多1百萬」！　他賣掉更崩潰：另一場惡夢
營養師：「這6種食物」難消化！　她吃到胃神經沒作用
安倍晉三生前寵汪到19歲　鄰居憶：前天才看到夫妻倆遛狗
快訊／台灣東部海域19:57規模4.3地震　最大震度3級
快訊／台灣東部海域19:57有感地震　預估震度3級以上
安倍晉三遇刺身亡！日媒曝：遺體將送回「東京住處」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍遭槍擊當下「背面維安」大破口！　隨扈視角全跟安倍看同方向

安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局

不斷更新／安倍遇刺各國領導人「沉痛哀悼」　強生：英國與日本同在

日媒曝：安倍遺體將送回「東京住處」　晚間啟程7小時返家歸途

安倍晉三遭槍擊離世　日首相怒「絕對無法原諒！」擬採國葬追悼

普丁哀悼安倍：他是真正的愛國者　在戰場保護國家利益死路一條

安倍晉三兒時照曝光！外公曾是二戰甲級戰犯　又被稱「昭和妖怪」

2槍射殺安倍！41歲槍手就住3公里外　高中跳啦啦隊「個性溫和」

安倍「寵妻」無極限！風光迎娶森永千金　結婚35年無兒女卻超恩愛

日本科學家用冷凍乾燥體細胞　成功複製出「克隆鼠」

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

愛黛兒睽違5年開唱！　暗中觀察粉絲XD 大合唱《Someone Like You》感動她

安倍遭槍擊當下「背面維安」大破口！　隨扈視角全跟安倍看同方向

安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局

不斷更新／安倍遇刺各國領導人「沉痛哀悼」　強生：英國與日本同在

日媒曝：安倍遺體將送回「東京住處」　晚間啟程7小時返家歸途

安倍晉三遭槍擊離世　日首相怒「絕對無法原諒！」擬採國葬追悼

普丁哀悼安倍：他是真正的愛國者　在戰場保護國家利益死路一條

安倍晉三兒時照曝光！外公曾是二戰甲級戰犯　又被稱「昭和妖怪」

2槍射殺安倍！41歲槍手就住3公里外　高中跳啦啦隊「個性溫和」

安倍「寵妻」無極限！風光迎娶森永千金　結婚35年無兒女卻超恩愛

日本科學家用冷凍乾燥體細胞　成功複製出「克隆鼠」

五堅情宣布「要去花蓮開唱了」　同場還有謝金燕、炎亞綸、玖壹壹

安倍遭槍擊當下「背面維安」大破口！　隨扈視角全跟安倍看同方向

全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

中信兄弟下半季主場售票將開賣　鬼滅等主題週準備搶票

開專輯拿到別人小卡！WINNER成員公開PO文「徵交換」　粉絲求面交

教練團建議加快節奏　朱俊祥嘗試不要想太多

太陽能光電系統公會改選　廖禎松接任理事長

2022年台中國際茶、咖啡暨烘焙展及台中國際酒展　中臺灣最大展出登場

安倍最後身影！答應民眾合影「手比愛心」　日網慟：不該這種結局

不斷更新／安倍遇刺各國領導人「沉痛哀悼」　強生：英國與日本同在

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

安倍妻子抵達奈良！「全身黑」直奔醫院

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

更多熱門

相關新聞

不斷更新／安倍遇刺！各國領導人沉痛哀悼

不斷更新／安倍遇刺！各國領導人沉痛哀悼

日本前首相安倍晉三8日上午11時半左右在奈良市大和西大寺車站發表選舉演說時，遭41歲嫌犯山上徹也從身後持自製手槍開槍攻擊，當場中彈倒地，並被救護車與救護直升機緊急送往醫院治療，仍於下午5時3分不治身亡，主治醫福島英賢表示，安倍到院後隨即進行手術，以找出出血部位，並進行止血，在手術過程中，並未在安倍身上發現子彈，而死因則是失血過多身亡。對此，各國領導人也紛紛發聲悼念。

游錫堃遺憾邀安倍演講無法實現　「心始終與你一起」

游錫堃遺憾邀安倍演講無法實現　「心始終與你一起」

賴清德憶安倍暖舉 感嘆失去一位愛台好朋友

賴清德憶安倍暖舉 感嘆失去一位愛台好朋友

悼前日相安倍　民進黨：盼日本人民度艱難時刻

悼前日相安倍　民進黨：盼日本人民度艱難時刻

即／台灣東部海域規模4.3地震　最大震度3級

即／台灣東部海域規模4.3地震　最大震度3級

關鍵字：

安倍晉三日韓要聞影音

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

安倍妻子抵達奈良！「全身黑」直奔醫院

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

快訊／林青霞6字最新回應！

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面