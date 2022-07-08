安倍晉三逝世！賴清德憶前首相暖舉 感嘆台灣失去一位愛台好朋友

記者陳家祥／台北報導

日本前首相安倍晉三遭到槍擊，經搶救後，8日下午不治身亡，享壽67歲。副總統賴清德晚間表示，想起好友安倍前首相過往與台灣的情誼，讓人感到格外的痛心；他也回憶，當年台南大地震時，安倍立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資，「當時擔任台南市長，對於首相的支持，銘感在心」。

賴清德表示，很遺憾，還是沒有等到好消息，台灣的好朋友安倍晉三前首相在今天下午不幸離世。願逝者安息，我也請外交部代為傳達對安倍前首相家屬最深切的慰問之意。

賴清德說，想起好友安倍前首相過往與台灣的情誼，讓人感到格外的痛心。我們要再一次嚴厲譴責暴力行為，不論任何目的，都不允許以如此激烈的手段表達訴求。

「在這個艱困時刻，台灣若需要任何支援，日本都願意提供。」賴清德回憶，這是 2016 年台南大地震發生時，時任日本首相的安倍晉三向台灣人民表達慰問的言語。當時的安倍首相不只在地震發生後，立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資。我當時擔任台南市長，對於首相的支持，銘感在心，也堅信：往後不論身處任何崗位，台日友誼的維持與深化，是我們這一輩人的共同使命。

賴清德說，此後，不論是 2018 花蓮地震，安倍首相手寫「台灣加油」的字版送暖，或是在卸任後，不畏壓力發表「台灣有事，等同日本有事」的挺台言論，點點滴滴都溫暖著台灣人。這也代表著，今天我們失去的不只是一位長期守護區域安定的國際領袖，更是失去一位愛台、挺台的好朋友。

賴清德表示，謝謝安倍前首相為台日關係付出的努力，「持續深化台日友好關係」已是兩國官方與民間的最大共識，安倍前首相的信念，也將成為我們的使命。

最後，賴清德說，永遠懷念他的溫暖，記得他為我們寫下的「台灣加油」，並繼續為台日關係努力。