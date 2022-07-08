安倍「背後中彈瞬間」曝光！巨響後炸出白煙　全場嚇到跳起來

記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三今（8）日遭到槍擊，據傳處於心肺功能驟停狀態，目前已經緊急送醫救治。根據推特上流傳的現場影片，安倍正在街頭演講，卻突然傳出一聲槍響，並且伴隨濃厚的白色煙霧，現場民眾全都嚇得跳起來，隨後又再爆出第二聲槍響。

▲安倍中彈瞬間，巨響後炸出白煙。（圖／翻攝推特）

安倍8日前往奈良市，替同黨參議員候選人站台，並且展開街頭演講。根據目擊者說法，安倍開始演講僅1-2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。

目擊者還表示，41歲男嫌出現在安倍身後，近距離連開2槍後，並未轉身逃跑，反而呆滯站在原地，甚至與維安人員對峙片刻，不過隨後就遭制伏，並因謀殺未遂罪名落網。兇器起初被媒體指為散彈槍，不過警方剛才已經更正為手槍，已被當場扣押。不過，其犯案動機目前未知。

不過，關於安倍的傷勢，官方及各大媒體說法不一。稍早報導指出，安倍在救護車上一度恢復意識，還能接聽電話，也有報導指出他依然處於心肺驟停狀態。但是，內閣官房長官松野博一向記者透露，「安倍先生的情況目前不明，我們仍在確認中。」

安倍中彈驚傳「心肺驟停」！出動直升機緊急轉院 18秒空拍畫面曝

2槍擊倒安倍！41歲男嫌近照曝光 「站原地等人抓」對峙畫面曝光