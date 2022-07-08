安倍街頭演講中彈　日網友揪3年前「這件事」成最大漏洞

記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三今（8）日遭到槍擊，目前心肺功能驟停，仍在搶救中。一名日本網友指出，安倍3年前在北海道札幌演說時，曾經發生抗議民眾遭到驅離，隨後引發法律糾紛的事件。他認為，當年法院的裁定結果，與今天發生的攻擊事件可能有關。

▲日本前首相安倍晉三8日遭到槍擊。（圖／路透）

網友指出，令和元年（2019年），安倍在札幌演講時，一名男子在20公尺外的距離高喊「安倍，回家吧！」，隨後遭到警方驅離，另一名大喊「反對增稅」的女子也馬上被強行帶離現場。此事被左翼媒體批評「侵害言論自由」，而在令和四年（2022年），札幌地方法院也裁定，警方的驅離行為侵犯人權。

這名網友認為，正是因為這次判決，導致警方即使發現有人在演講時靠近，也不敢隨意驅趕，未料今日就發生了安倍遭近距離槍擊的事件。

一些網友直言，「真的是這樣欸！」、「這位札幌地方法院的法官打算怎麼負責呢？」但也有人認為，原po的推論太過牽強，為了確保安全阻止旁人接近，以及驅離抗議人士，是完全不同的2件事。

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▲日本網友推特發言。（圖／翻攝推特）