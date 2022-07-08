LIVE／新北＋4640　侯友宜最新疫情說明

記者崔至雲／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增3萬0314例本土個案，另增163例境外移入，確診個案新增131例死亡。本土病例縣市分布為新北市4640例、台中市3851例、高雄市3291例、桃園市3236例、台北市2838例、台南市2419例。新北市政府將在下午召開記者會，侯友宜親自說明最新狀況。《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

指揮中心表示，今日新增之30,314例本土病例，為14,000例男性、16,295例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,640例)、臺中市(3,851例)、高雄市(3,291例)、桃園市(3,236例)、臺北市(2,838例)、臺南市(2,419例)、彰化縣(1,688例)、屏東縣(1,191例)、雲林縣(881例)、苗栗縣(838例)、新竹縣(742例)、宜蘭縣(691例)、南投縣(664例)、新竹市(642例)、嘉義縣(590例)、花蓮縣(562例)、基隆市(436例)、臺東縣(376例)、嘉義市(343例)、澎湖縣(194例)、金門縣(180例)、連江縣(21例)。

發言人莊人祥表示，今日新增個案數比昨天下降1050例，與上週五相比下降了5385例，若與前幾週相比還是有下降，「但下降幅度沒有前幾週這麼大」。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。



