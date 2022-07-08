疫情影響幼童發展　信誼捐童書及玩具助兒童多元發展

▲疫情影響幼童發展，信誼捐贈玩具與圖書，幫助兒童多元發展。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

受新冠肺炎疫情，孩子學習面臨挑戰，尤其是正在快速成長的嬰幼兒，信誼基金會根據嬰幼兒發展學習特徵與需求，特別精選出100種圖書和玩具，捐贈給兒童早期療育服務中心，信誼表示，將分兩階段贈送，首先充實高雄市17個早療服務據點的教學資源，接下來在聖誕節將贈送上述據點輔導的六百多位孩童聖誕禮物，希望藉由這些書籍和遊戲，豐富孩童的多元感官刺激，帶動學習動機、促進多元發展。

信誼指出，這兩年國際間陸續發表相關研究顯示，疫情讓孩子的學習和發展受到不利影響，美國醫學協會在年初出版期刊中也提到，一些小型研究發現，疫情前後出生孩童，在動作技能和解決問題的能力上得分比較低，部分小兒科醫師臨床上也發現，疫情後出生的孩子，出現說話比較少，或語言發展、走路和與人互動等發展遲緩狀況增加的現象。

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▲5歲半的阿守對《豆豆的家》充滿好奇，用一隻眼睛的視力仔細的看著。（圖／信誼提供）

信誼基金會董事長張杏如指出，感官刺激和遊戲經驗，對嬰幼兒學習和發展非常重要，像是長時間戴口罩，孩子少了「察言觀色」經驗，對嬰幼兒語言、情緒理解和溝通技巧的學習便增加困難度，而外出活動時間減少，讓正在認識世界的嬰幼兒，在肢體動作、社交經驗或對環境認識的經驗都受到影響。

張杏如進一步表示，根據WHO統計，兒童發展遲緩的比率約占6%到8%，但台灣通報數據大約只有2%到3%，顯示可能還有一定數額的孩童並未受到應有的關懷和幫助，希望藉由這些捐贈，豐富孩童的多元感官刺激，帶動學習動機、促進多元發展。