首例猴痘個案基因定序出爐！　非高死亡率病毒株「與歐美流行相同」





▲疾管署副署長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

首例境外移入猴痘個案目前隔離治療，持續康復中。疾病管制署今（7）日公布該名個案的病毒全基因組序列，分析結果為B.1西非株基因型，與2022年歐美流行型別相同，死亡率比中非株低。疾管署也將序列上傳到全球共享流感數據倡議組織(GISAID)，與國際分享。

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▲台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

面對歐美發生猴痘疫情，疾管署6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，加強通報，6月24日晚間就確認首例境外移入猴痘，是從德國返國的25歲男性，已經收治在負壓隔離病房治療中，等到皮膚病灶完全結痂脫落才可解除隔離。

莊人祥表示，疾管署今天完成病毒序列分析，結果為B.1西非株基因型，確定和歐美流行型別相同，不是過去非洲流行、死亡率高達10%的中非株。莊也提到，B.1西非株基因型目前全球累計7千多例，僅有3人死亡，且都發生在非洲。

該病毒全基因組序列已提交至全球共享流感數據倡議組織(GISAID)，病毒株名稱為hMpxV/Taiwan/CVDCDC- 110-231642 /2022。與2018年至2019年全球流行病毒株相較，胺基酸序列有28個不同之處，親緣分析結果與近期歐美國家流行病毒株的序列無明顯差異。這些變異位點是否與疾病的嚴重度或是傳染力有關，臨床上尚待確認。

疾管署統計資料顯示，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來至7月7日止，全球累計60國報告至少7,373例確診、3例確診個案死亡(皆發生於非洲)，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國1,351例、德國1,304例、西班牙1,256例、美國605例及法國577例。

亞洲目前韓國與台灣有境外移入病例，新加坡則於7月6日出現首例本土感染案例，但因未見韓國及新加坡公布全基因組序列，尚無法比對彼此差異。

疾管署進一步說明，猴痘傳播對象具侷限性、多為與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關；鑑於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署於6月23日將「猴痘」列為第二類法定傳染病，以強化猴痘的疾病監測及防治，並持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，也積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。