因應疫情時代　全新型態產後護理之家誕生

▲台南首座結合生機建築x 賦能概念x智慧感控的產後護理中心「璽樂the SHARE LOVE」，現身台南安平港灣，台南市長黃偉哲親臨祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



孕期碰上疫情，準媽媽們特別辛苦，除了孕期要小心防疫，產後更要兼顧自身調養與新生兒的照顧，疫情時代下，全新型態的產後護理之家應運而生，台南首座結合生機建築x 賦能概念x智慧感控的產後護理中心「璽樂the SHARE LOVE」，在各界驚艷眼光中，現身台南安平港灣！

除了打造全台最高規格「百坪嬰兒室」，更導入「零接觸科技」、AI智能防護管理系統，以醫療級安全控制系統，有效阻絕病菌傳播，讓產後媽媽能安心調養身心，用科技將危機化為轉機。「璽樂產後護理之家」7日開幕剪綵，台南市長黃偉哲特別前往祝賀，感謝民間與政府攜手為防疫貢獻心力，為準媽媽們營造安全無虞的產後照護環境。

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黃偉哲市長表示，疫情重新界定人與人之間的社交距離，帶動「1.5公尺經濟」崛起，產業必須有所因應，方能在後疫情時代中搶先布局，即使是強調人與人互動的服務業也不例外，欣見台南出現首座結合高科技與高品質的產後護理之家，導入「零接觸科技」、數位轉型與AI智能管理，讓產後媽媽能安心調養身心。

「璽樂產後護理之家」擁有2000坪空間、層疊交錯的日光花園、雅緻的交誼廳、親子閱讀室、視聽室..等等，設備媲美六星級飯店。董事長簡廷恩表示，非常認同黃偉哲市長將台南打造為「移居新故鄉」的理念，因此努力提供最好的品質，包含全台最高規格的百坪嬰兒室，嬰兒車另有智能定位與專屬攝影機，供家屬即時觀看，還有全台首創的產前、產後獨立瑜珈教室，避免產婦受到感染；整體空間寬敞達2000坪，座落在靜謐的安平海灣旁，內部設計綠意盎然、日光徐徐，充滿禪意。

此外，「璽樂」以HACCP規格，設立中央廚房，並特別禮聘五星級飯店主廚進駐，為媽媽們精心料理美味月子餐，兼具美味、營養，還有專業營養師把關每日攝取的熱量，讓媽媽們吃得安心，迅速回復產前身材。李昌益主廚說，食材部分更是精選全台最好的食材，從產地到餐桌都經嚴格挑選把關。

在專業服務團隊方面，由成大小兒專科醫師、護理師組成，提供最專業貼心的產後服務。兩位執行長莊易純、孫嘉霙更是資深護理長和母乳哺育專業的權威。「璽樂」莊易純執行長表示，因為環境優質、團隊專業，預約客戶多是醫護人員的家屬，足見環境深獲醫療專業肯定。

莊執行長強調，璽樂為台南產後護理之家立下新指標，因疫情時代，母嬰照護更重視環境清消與空氣品質。璽樂採用AI智能防護管理系統、獨立空調，設計館員與入住者獨立進出動線，以「無接觸式進出管理」和「獨立負壓隔離觀察室」，打造醫療級安全感染控制，有效阻絕病菌傳播；同時，以科技領航，透過智能APP一手掌握母嬰即時訊息。並首創「兒科醫師與爸爸育兒聊天室」，提供新手父親更多的實質上的鼓勵與準備。

黃偉哲市長感謝民間與政府攜手為防疫努力，也希望高品質的母嬰照護環境，將可引更多北漂的台南子弟、想要南漂的北部青年到台南深耕發展。開幕儀式典禮簡單隆重，貴賓雲集，除了黃偉哲市長，文化局長葉澤山、大億集團三董吳俊郎、南勝企業董事長黃正男、成大醫院前院長陳志鴻、成大醫院前副院長吳俊明，以及崇明文教基金會林珍玫董事長等，皆出席活動，同賀台南推出產後護理之家新地標。