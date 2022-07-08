起底林智堅與李妍慧「緊密的利害關係」　她：如果看不懂就是傻子

▲李妍慧。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學科管所碩士論文，被發現與竹科管理局研究報告高度雷同，儘管校方稱將於2個月內完成調查，但外界卻發現校董是民進黨發言人李妍慧，質疑是否會官官相護。對於李妍慧的背景，國民黨北市議員游淑慧則挖出李的丈夫是昌禾開發公司總經理楊勝翔；游也指出該公司不法爭議及與林智堅的特殊關係，並譏諷「如果我們還看不懂他們的關係，那就是傻子了」。

游淑慧8日上午在臉書表示，「同一黨的，同一家的，學歷鍍金、建商真金，肥水不落外人田。」林智堅爆發中華大學論文抄襲案，校方一方面出聲明說要查，一方面學董李妍慧卻又到林智堅臉書留言打氣，這在搞什麼？學校精神分裂了，看不懂。

對於李妍慧是現任民進黨新竹市議員和民進黨發言人，游淑慧指出，林智堅與李妍慧不單只是「同黨關係」，他們還有緊密相連的「利害關係」；李妍慧的先生楊勝翔是新竹赫赫有名「昌益建設」、「昌禾開發」集團家族。

游淑慧說，議員的老公是建商，沒有什麼奇怪的，只是這家建商的建案常常遊走於法律邊緣，在新竹市多年來使用「非住宅區」的地目興建「類住宅」銷售，相關建案也常遭檢舉、開罰，但奇妙的是他們依然故我、沒在怕的；也依然活的好好的，一樣在新竹地產界稱王。

游淑慧又表示，更奇妙的是，曾爆發爭議或違規的建商， 照理說應該成為市政府重點稽查的對象，但林智堅一上任，居然破天荒的邀請一個建商，用個人身份擔任「新竹市都市更新及爭議處理審議委員會」委員，本來該被審查的建商， 搖身一變成為審查別人的委員。

「自己都充滿的爭議，但卻去處理別人的爭議。」游淑慧說，李妍慧有個爭議建商老公，而同黨市長林智堅卻不避嫌的合作，等林智堅發生論文抄襲疑雲、中華大學說查，但李妍慧又不避嫌高喊加油。

游淑慧諷刺，真是「堅」定友情，他們的關係，如果我們還看不懂，那就是傻子了。