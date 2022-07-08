▲林智堅。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，中華大學與台灣大學皆表示已接獲檢舉，將於2個月完成調查、審定。民進黨立委林俊憲表示，這是民進黨內部自己的問題，民進黨要趕緊了解事情嚴重度，如果被台大證明有抄襲，就會有強大政治後座力。林俊憲也說，論文打的是誠信，年輕人對這個非常有感，如果林智堅這部分沒辦法說服年輕人，對其未來選舉會產生非常大的衝擊力。

林智堅被揪出，中華大學科管所碩論與竹科管理局研究報告高度雷同，而台大國發所碩論則涉嫌抄襲同學余政煌的碩論。林俊憲7日在政論節目《少康戰情室》中表示，這個問題是民進黨內部自己的問題，這分兩部分，中華大學部分，我們搞不清楚到底算不算抄襲，有資格講話的是林智堅老師，既然林的老師已簽名幫林背書，未來有新的證據，包括著作權的時間差，要再提出來認定合不合理。

台大國發所碩論方面，林俊憲說，這個問題已經高度政治化，不是國民黨打民進黨，而是民進黨內部自己的問題；民進黨要趕緊去了解這件事情嚴重度，如果選擇相信，那麼全黨就要挺林智堅，但如果這論文被台大證明有抄襲，就會有強大政治後座力，就看民進黨要不要賭看看。

林俊憲說，林智堅能否當選，很重要就是年輕人對他的支持，這跟林智堅的形象、政績有關；而論文打的是誠信，年輕人對這個非常有感，如果這部分沒辦法說服年輕人，對林智堅未來的選舉，會產生非常大的衝擊力。

針對自己的台大國發所在職碩士論文被指控抄襲同研究所的余政煌，林智堅5日中午召開記者會，澄清自己雖跟余讀同科系、同老師，但碩論主題、研究對象跟結論都不同；自己是研究2014年新竹市長選舉三腳督現象、成因跟特質等，並以自己設計的問卷、第一手的民調資料作為分析依據，而余政煌的論文主題是探討林智堅個人勝選因素。

林智堅表示他比余政煌更早接受當時的指導教授、現任國安局長陳明通指導，陳不僅拿他的資料給予參考，也以口試委員身分給余建議；而余政煌在論文中，也感謝陳協調林提供競選總部內部參考所用的民調，讓他來做分析，當時的引薦人則是陳明通的楊姓助理。 林智堅強調，他才是民調資料的原創者，只是余政煌先於2016年碩論口試，自己則2017年才畢業。

至於2008年中華大學科管所碩士在職生的畢業論文部分，林智堅說，他就讀中華大學期間，沒有任何公職，還是助理，當時接受賀力行指導，2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」論文口試，教授李友錚為口委；而在撰寫論文期間，包括賀力行、王明郎、李友錚等教授，其中一名口委在TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，因此大家決議一起研究討論，並於2008年4月在一場學術研討論上聯名發表上述論文。

「這可以驗證我們沒有抄襲，我們是原著。」林智堅說，老師署名的聲明中也說，林智堅有參加竹科管理局研究案的問卷設計跟問卷回收，以及資料分析，「也就是老師都認為我參與整個過程，使用自己參加的研究做碩論」。