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不忍了！林智堅爆抄襲　台大國發所學生會直言「深表遺憾」

▲▼林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲林智堅被控論文抄襲疑雲持續延燒，台大國發所學生會也發表聲明。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市長林智堅將代表民進黨參選2022桃園市長，但爆出在台大國發所的論文抄襲，台大國發所學生會在臉書發表公開聲明，對近日來國發所畢業校友論文之學術倫理疑義深表遺憾，而恪守學術倫理為所有學術研究人員應當遵循基本規範，呼籲社會各界理性與客觀看待，維護師生權益。

林智堅爆出論文抄襲疑雲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，隨後還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗，而目前台大、教育部都已經收到檢舉，台大預計在2個月內完成審定。

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▲▼台大國發所學生會對抄襲案發表聲明，直言「深表遺憾」。（圖／摘自台大國發所臉書）

▲台大國發所學生會對抄襲案發表聲明，直言「深表遺憾」。（圖／摘自台大國發所臉書）

而身為事件風暴中心的台大國發所，至今仍未發表意見，但台大國發所學生會昨（7日）晚則在臉書發表聲明，首先對國發所畢業校友論文的學術倫理疑義深表遺憾，且提及恪守學術倫理為所有學術研究人員應當遵循基本規範，長期以來，師長亦不斷耳提面命提醒學生恪守學術倫理重要，全體學生對此更是兢兢業業、不敢怠慢。

聲明中也提到，國發所比校方更早，在今年一月「110學年度第1學期第2次所務會議」即決議，從今年二月起申請碩博士論文口試，需繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，及畢業論文需裝訂「碩博士學術倫理聲明書」頁。

國發所學生會認為，對於近來論文的疑義，須依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進行處理。目前校方已收到檢舉，審查檢附事證後將確認是否受理，若受理會由所屬學院在十日內組成「審定委員會」，並依該要點規定在二個月內完成審定。

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