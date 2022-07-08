民眾黨團咬定「林智堅論文一定抄襲」　曝侵害國科會著作權

▲台灣民眾黨團舉行「烏賊遁形之術——林智堅論文門疑點」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅「論文門」爭議持續延燒，台灣民眾黨立法院黨團今（8日）質疑，林智堅至今都無法說明，為何他的論文與國科會研究報告錯字都一模一樣，若中華大學校方與老師都知情，那就是共同違反學術倫理、委託契約、甚至違法。黨秘書長謝立功更直指，「只要在學術界待過的人，都很清楚林智堅的論文一定有抄襲問題！」

台灣民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今天批評，論文門事件爆發後，林智堅不斷重複有參與研究、老師、學校都知情且同意、舊案重吵等3件事，綠營從上到下也努力帶風向，說此案是政治抹黑，硬是把抄襲的「是非題」硬拗成「申論題」，不過，林智堅至今都無法說明，為何他的論文與國科會研究報告錯字都一模一樣，若中華大學校方與老師都知情，那就是共同違反學術倫理、委託契約、甚至違法。

賴香伶直言，林智堅未在研究案掛名，該案結案報告早於論文發表時間，林智堅已涉嫌違反研究案合約第14條，侵害國科會著作權；合約第15條第5點註明，未經甲方書面同意，乙方不得將計畫內容或成果對外公開。她直指，林智堅行為是否構成違約、研究內容「一魚二吃」卻未揭露，是否符合學術規範，國科會都應該出面說清楚。

曾在大學任教數十年的立委張其祿表示，林智堅論文門事件最主要的爭議，在於竹科管理局以公帑委託中華大學進行研究，研究成果卻被老師拿來開研討會、學生拿去寫論文，著作權歸屬不清。且林智堅未掛名計畫執行人員，卻直接使用委託案資料，竹科管理局、中華大學及林智堅等三方，都應該說明時序與程序，釐清侵犯著作權的問題。

張其祿指出，林智堅自稱將台大國發所在職專班碩士論文原創資料「借給」新竹市調查站調查官余正煌寫論文，林智堅強調自己是數據原創者，論文卻引用余正煌借用的資料，邏輯上漏洞百出，台大審議委員會必須在「論文內容高度重疊」的情形下，釐清抄襲爭議，關於引用註記、前後時序引用原則及標註明確度也要訂出具體規範。

秘書長謝立功直言，只要在學術界待過的人，都很清楚林智堅的論文一定有抄襲問題，在委託方不知情的狀況下，拿先前參與的研究計劃當作自己的論文內容，委託方卻全然不知，這是很不可思議的情形，林智堅台大國發所論文與同門師兄弟引用相同資料，卻連誰引用誰的數據都講不清楚，怎麼都說不通。

謝立功表示，民進黨多次為了林智堅因人設事，先是提出新竹縣市合併遭到批評後沒下文，後又讓林智堅空降桃園參選市長沒人敢反對，現在鬧出論文事件，更驚動國安局長陳明通側面發聲明表示，是另一個學生「引用」林智堅的數據，陳明通以國安局長的位階與國安局公信力為林智堅掛保證，幾乎是傾盡黨國之力為林智堅打點生涯規劃，讓人不禁懷疑林智堅是何方神聖。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅日前已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」，並於昨天委託律師提告。