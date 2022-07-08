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引擎突然故障「空中飛行5秒」急速下墜　小飛機驚險迫降高速公路

引擎突然故障「空中飛行5秒」急速下墜　小飛機驚險迫降高速公路。（圖／翻攝自Twitter）

▲小飛機緊急避開車輛與電線，迫降在高速公路上。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州發生小飛機迫降事件，影片中可看到，一架輕型小飛機飛行一半突然引擎故障，駕駛員為了活命只能緊急降落在最近的高速公路上，當時公路上雖然還有許多車輛，駕駛員驚險避開其他車輛，成功落地畫面在網路上瘋傳。

斯溫郡(Swain County)警方表示，這架飛機3日上午11時50分左右緊急迫降在19號高速公路上，事件沒有人員傷亡。駕駛員弗雷澤(Vincent Fraser)後來接受當地媒體採訪，他和岳父想一同去察看位於豐塔納湖(Fontana Lake)附近新購買的房產，才會搭乘小飛機前往，沒想到飛到一半引擎突然故障。

弗雷澤表示，「我開始緊急檢查儀器，希望能讓飛機重新啟動，在空中再撐一段時間，然而飛機只飛了3至5秒就突然下降」，眼看即將發生墜毀事故，他趕緊尋找能夠緊急迫降的地點，因為附近大多是高山，最安全的降落地點只剩下高速公路。

弗雷澤去年10月才獲得飛行執照，飛行經驗還不到100個小時，卻面臨如此急迫情況，幸好他保持冷靜，成功避開多條電線與繁忙車道，最後安全把飛機降落至路面。驚險事件讓網友表示，「天啊，如果是我碰到就完蛋了」、「不敢想像我開車到一半時，有一台飛機停到面前是什麼感覺」。

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