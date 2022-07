引擎突然故障「空中飛行5秒」急速下墜　小飛機驚險迫降高速公路

▲小飛機緊急避開車輛與電線,迫降在高速公路上。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州發生小飛機迫降事件,影片中可看到,一架輕型小飛機飛行一半突然引擎故障,駕駛員為了活命只能緊急降落在最近的高速公路上,當時公路上雖然還有許多車輛,駕駛員驚險避開其他車輛,成功落地畫面在網路上瘋傳。

斯溫郡(Swain County)警方表示,這架飛機3日上午11時50分左右緊急迫降在19號高速公路上,事件沒有人員傷亡。駕駛員弗雷澤(Vincent Fraser)後來接受當地媒體採訪,他和岳父想一同去察看位於豐塔納湖(Fontana Lake)附近新購買的房產,才會搭乘小飛機前往,沒想到飛到一半引擎突然故障。

弗雷澤表示,「我開始緊急檢查儀器,希望能讓飛機重新啟動,在空中再撐一段時間,然而飛機只飛了3至5秒就突然下降」,眼看即將發生墜毀事故,他趕緊尋找能夠緊急迫降的地點,因為附近大多是高山,最安全的降落地點只剩下高速公路。

弗雷澤去年10月才獲得飛行執照,飛行經驗還不到100個小時,卻面臨如此急迫情況,幸好他保持冷靜,成功避開多條電線與繁忙車道,最後安全把飛機降落至路面。驚險事件讓網友表示,「天啊,如果是我碰到就完蛋了」、「不敢想像我開車到一半時,有一台飛機停到面前是什麼感覺」。

WILD!



“The Swain County Sheriff's Office released this video Thursday taken by a pilot of a harrowing emergency landing on a highway in the Blue Ridge Mountains in North Carolina.”

pic.twitter.com/2oFlFsALfC