美連鎖超市發生槍擊案　逛街民眾聽到「20多發槍聲」驚嚇逃竄踩踏

▲美超市發生槍擊事件,大批警力迅速趕到現場。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國喬治亞州連鎖超市沃爾瑪(Walmart)發生槍擊事件,嚇得民眾四處奔跑逃命。由於近來美國槍擊案件頻傳,此事件引發當局各司法單位大規模迅速反應,目前1名男子中槍送醫治療,事發原因仍在調查中。

事件於美國當地時間7日,發生在里弗代爾市(Riverdale)沃爾瑪超市肉品部,剛下班的警務人員聽到槍聲後立即通報。槍擊案消息傳出後,除了里弗代爾市警局,其他包含克萊頓郡(Clayton County)警方、瓊斯伯勒市(Jonesboro)警局、南富爾頓市(South Fulton)警局、費耶特郡(Fayette County)警方、美國煙酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)、美國法警(US Marshals)都出動大批警力到場。



初步調查發現,事件疑似為2名男子在店內發生爭執後突然開槍,許多民眾聽到槍聲嚇得四處逃跑,還發生群眾踩踏事件,目擊者表示,當時一共約聽到10至20發槍響。目前1名男子受傷,槍手已經逃離現場,警方仍在調閱監視器進行調查。

BREAKING : Active shooting reported inside a Walmart in Riverdale, Georgia #USA



A massive police presence can be seen at Walmart in Riverdale.#USA pic.twitter.com/ChXDRa2wOU