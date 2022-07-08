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美連鎖超市發生槍擊案　逛街民眾聽到「20多發槍聲」驚嚇逃竄踩踏

美連鎖超市發生槍擊案　逛街民眾聽到「20多發槍聲」驚嚇逃竄踩踏。（圖／翻攝自Twitter）

▲美超市發生槍擊事件，大批警力迅速趕到現場。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州連鎖超市沃爾瑪(Walmart)發生槍擊事件，嚇得民眾四處奔跑逃命。由於近來美國槍擊案件頻傳，此事件引發當局各司法單位大規模迅速反應，目前1名男子中槍送醫治療，事發原因仍在調查中。

事件於美國當地時間7日，發生在里弗代爾市(Riverdale)沃爾瑪超市肉品部，剛下班的警務人員聽到槍聲後立即通報。槍擊案消息傳出後，除了里弗代爾市警局，其他包含克萊頓郡(Clayton County)警方、瓊斯伯勒市(Jonesboro)警局、南富爾頓市(South Fulton)警局、費耶特郡(Fayette County)警方、美國煙酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)、美國法警(US Marshals)都出動大批警力到場。

初步調查發現，事件疑似為2名男子在店內發生爭執後突然開槍，許多民眾聽到槍聲嚇得四處逃跑，還發生群眾踩踏事件，目擊者表示，當時一共約聽到10至20發槍響。目前1名男子受傷，槍手已經逃離現場，警方仍在調閱監視器進行調查。

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