　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.4、BA.5易重複感染　加州專家：戶外也有染疫風險

▲▼ 美國,新冠疫情,機場,口罩。（圖／路透） 

▲傳染病學專家陳子平說，即使是最近才染疫的人，新的變異株並不會提供太多保護力或避免再度染疫。（圖／路透）

中央社記者周世惠舊金山7日專電

根據美國疾病管制暨預防中心的資料，高傳染力和免疫逃脫能力強的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5持續在北加州傳播，創新高的確診率意味著所有情境都可能有染疫風險。

加州的夏天常見戶外派對、婚禮和音樂季活動，一般認為戶外的染疫風險較低，不過加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）傳染病學專家史瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，新型冠狀病毒Omicron亞型變異株BA.4和BA.5是至今最具傳染力的病毒。

史瓦茲柏格認為，BA.4、BA.5變異株讓人們很難防備，單獨在戶外健走或在海邊散步，確實比人擠人的婚禮、唱歌和舞會等場合來得安全，但他會放個口罩在身上，遇到人多、講話多的場合把口罩戴起來。

對這些Omicron亞型變異株，傳染病學家仍在評估其潛在的影響力。加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）說，即使是最近才染疫的人，新的變異株並不會提供太多保護力或避免再度染疫，「最新的BA.4和BA.5亞型變異株導致很多重複感染」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的口罩政策沒有改變，不論有無接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，人們在戶外不用戴口罩；在擁擠的戶外、或沒有完整接種疫苗的高傳染率地區，以及與未完整接種疫苗者密切接觸下，才建議戴口罩。

史瓦茲柏格說，染疫達3天仍檢測出陰性並非不常見，他建議人們參加戶外派對前先做快篩，雖不能百分之百保證，至少能排除掉一些確診者；他說，若要近一步增加人們的保護力，活動主辦方可要求參與者做PCR檢測，目前美國的檢測能量幾乎可在24小時內給出結果。

舊金山灣區衛生官員本週表示，目前當地染疫率低於今年1月原始Omicron變異株疫情高峰點，但與2月的感染率高峰相同、且無下降趨勢。許多民眾以居家快篩檢測，未向主管機關通報檢測結果，聖克拉拉郡（Santa Clara）衛生局長柯迪（Sara Cody）認為，實際的新增確診數應該「非常、非常高」。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
逆轉！男參加愛河三鐵溺斃　高雄體總會要賠222萬
不忍了！林智堅爆抄襲　台大國發所學生會直言「深表遺憾」
何志偉踢爆：新訓中心過半確診！　新兵邊跑邊咳
藥師CPR救活老婦反挨告「壓斷我12根肋骨」！　他嘆：人會開
32歲股神靠「2類股」賺千萬月收百萬！　他幫街友脫貧卻被報復
快訊／台積電大漲12.5元至470！　台股漲逾160點、站上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克可能不買推特　華郵揭1關鍵原因：收購案陷嚴重危機

強生請辭卻拖著不走　離譜原因曝！月底將在首相別墅辦豪華婚禮

BA.4、BA.5易重複感染　加州專家：戶外也有染疫風險

WNBA球星格林納在俄法院承認持毒　否認故意違法

美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%

快訊／燒到天亮！林青霞「42億豪宅」竄火超過6小時　現場濃煙籠罩

西方國家要在戰場打敗俄羅斯　普丁：那就試試看吧

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

俄羅斯當局稱「不喜歡強生」　盼較專業人士掌英國政權

英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

鸚鵡咬貓遭正妹媽訓斥 聰明頂撞回嗆「閉嘴！」

馬斯克可能不買推特　華郵揭1關鍵原因：收購案陷嚴重危機

強生請辭卻拖著不走　離譜原因曝！月底將在首相別墅辦豪華婚禮

BA.4、BA.5易重複感染　加州專家：戶外也有染疫風險

WNBA球星格林納在俄法院承認持毒　否認故意違法

美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%

快訊／燒到天亮！林青霞「42億豪宅」竄火超過6小時　現場濃煙籠罩

西方國家要在戰場打敗俄羅斯　普丁：那就試試看吧

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

俄羅斯當局稱「不喜歡強生」　盼較專業人士掌英國政權

英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

Suzuki Jimny「5門長軸版」測試首被捕獲！最快2022年底亮相

口味任選！超商限時3天爽吃「霜淇淋買1送1」　

安卓手機出現新漏洞！Google Pixel 6、三星S22受影響

馬斯克可能不買推特　華郵揭1關鍵原因：收購案陷嚴重危機

退伍11年大學長「收教召令」手抖！網見軍階笑了：最後一年被抓到

強生請辭卻拖著不走　離譜原因曝！月底將在首相別墅辦豪華婚禮

家屬盼真相！機工長劉尚鈞殉職　蔡英文現身告別式頒贈褒揚令

限量供應「舒肥」鹽水雞只賣3.5小時！蔬菜種類號稱全台南最多

綠委曝林智堅碩論門是「民進黨內部問題」　籲趕緊了解事情嚴重度

酒駕男路口突停車...只能右轉他還「問神」　衰機士撞上慘斷腿

爸浮誇倒地測10貓反應　網：最怕空氣突然安靜

國際熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女...又睡女下屬

「遊戲王卡」銷量破紀錄　稀有卡喊價3.8億

俄國議長：阿拉斯加是俄國領土　扣押資產就收回

西方想在戰場打敗俄　普丁：那就試試

即／美股開盤道瓊大漲200點　晶片股漲幅最明顯

美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%

馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」

俄羅斯當局稱不喜強生　盼較專業人士掌英國政權

英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

美女機師「被蚊咬」慘死　離奇原因曝

澤倫斯基回應強生請辭：烏克蘭的真朋友

更多熱門

相關新聞

正妹確診1個半月禿頭　醫：是長新冠

正妹確診1個半月禿頭　醫：是長新冠

全國新冠肺炎確診人數將近400萬人，桃園一名長髮正妹今日（7日）凌晨在臉書PO文感嘆，自己確診過後1個半月，竟然出現一大塊「禿頭」，就醫檢查後確認是毛囊萎縮，醫師研判可能是長新冠導致內分泌系統失調，進而造成這個狀況。

俄國議長：阿拉斯加是俄國領土　扣押資產就收回

俄國議長：阿拉斯加是俄國領土　扣押資產就收回

即／美股開盤道瓊大漲200點　晶片股漲幅最明顯

即／美股開盤道瓊大漲200點　晶片股漲幅最明顯

桃園首例6歲童混打BNT　家長怨：一句道歉都沒

桃園首例6歲童混打BNT　家長怨：一句道歉都沒

抗疫、挺醫護！　華碩贈30支「手持無線超音波」給13所醫院

抗疫、挺醫護！　華碩贈30支「手持無線超音波」給13所醫院

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

抽血要脫衣？醫院正妹只穿一件Bra

蕭亞軒自PO推鼻影片「鼻子變形」

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

宜蘭金六結驚現手腕粗眼鏡蛇！網嚇：超大

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

日本出現神秘動物　專家曝真實身分驚喊：不要碰

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面