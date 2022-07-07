林佳龍拋「世界共好」政見　爭取韓國MAMA來台北

▲林佳龍主張爭取MAMA來台舉辦。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨最快下週三正式提名台北市長人選，除了呼聲最高的衛福部長陳時中外，無任所大使林佳龍仍積極爭取。林佳龍今（7日）公布「Taipei Plus」首都願景的12門課「世界共好篇」，主張台北必須朝更國際化的目標邁進，包括創設「Taipei Solution」政策平台、成立「台北國際plus整合窗口」，還要爭取韓國最重要的「Mnet亞洲音樂大獎」（MAMA）來台北舉辦典禮。

林佳龍表示，良好的對外關係，對高度依賴出口貿易的台灣來說，是國家能否持續發展的關鍵因素，近年台灣在世界能見度逐漸升高， 瑞士洛桑管理學院公布「2022年IMD 世界競爭力年報」，台灣在63個受評比國家中排名第7名，整體排名連續第4年進步，更創下2013年以來最佳表現。

不過，林佳龍也說，自2015年以來，台北市在包括《全球城市實力指數》、《全球城市指數報告》的綜合排名、《GaWC全球分級排名》、《全球城市安全指數報告》等各項國際城市綜合指標名次卻是每況愈下，降低台北作為轉動台灣經濟齒輪承軸的能量。

林佳龍表示，對於台北國際化議題，最新民調發現，85%的台北市民認為「台北市長候選人在競選期間提出市政建設規劃（政策）是重要的」；44%的民眾認為新加坡最國際化、30%認為東京最國際化的有30%，僅有2%的台北市民認為，台北市的國際化程度最高；對於「台北市是否能帶動全台各縣市的國際連結」，有51%的民眾認為有信心，且越年輕、教育程度越高的台北市民，亦對台北領航台灣有更高的信心。

林佳龍表示，面對全球競爭，台北必須朝更國際化的目標邁進，他提出5大城市願景SWEET Taipei，代表Smart Solutions City（S智慧解決城）、World Citizenship City（W世界公民城）、Entrepreneurial City （E創業友善城）、Event City（E盛會活動城）與Teen Ambassadors Exchange City（T青年大使城），期盼打造台北成為亞洲第一的國際城市。

林佳龍舉例，首都台北要創設「Taipei Solution」政策平台，將北市公務治理、智慧城市經驗，透過平台向世界分享，研究各城市發展經驗、技術，連結北市公務人員交換計畫、加值服務經驗，進一步協助各產業諮詢、提案與輔導，建立業界共同標準；並成立「台北國際plus整合窗口」，引入NGO代表、工商界團體，共同推動永續、科技、經濟交流等執行與合作。國際整合窗口將強化北市國際工作執行力，提高參訪層級，促進北市與世界各國城市的交流及經貿合作。

此外，林佳龍也主張，以市立大學為中心培育提供全球的華語師資，整合正體華語學習資源及課程，透過獎助等方式，吸引世界公民來台北進行華語學習與遊學，此外，市府將結合業者共同開發線上正體華語學習平台與APP，加速台北成為正體華語的學習首都。

林佳龍補充，台北經常以音樂、戲劇、舞蹈、藝術引領流行文化，他將以台北重返亞州文化指標地為目標，除提供潛力新人補助、辦理大型創作人賽季等，對外爭取大型國際文化祭典或獎項來台舉辦。例如，韓國最重要的「Mnet亞洲音樂大獎」（MAMA），曾在澳門、新加坡、香港、越南、日本等地舉辦，台北有更好的條件與競爭力，可以讓MAMA音樂大獎登場台北。