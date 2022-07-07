柯建銘諷國民黨執政超過半世紀　選舉沒半步只剩下抹黑與奧步

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）力挺新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅（中）。（圖／柯建銘辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，民進黨立法院黨團總召柯建銘7日表示，在台灣有一個政黨，執政超過半世紀，選舉卻沒半步，只剩下抹黑與奧步，這個政黨叫做國民黨，他要請問國民黨桃園市長參選人張善政，「這就是你要展現給桃園市民的選舉格局嗎？」

柯建銘下午在臉書以「國民黨選舉沒半步，只剩抹黑與奧步？」為題發文表示，選舉應該是每個候選人，向選民說明對未來有什麼構想、對自己生活的地方有什麼樣的遠景，以及能不能讓生活變得更好的一個過程。

不過，柯建銘也說，台灣有一個政黨，執政超過半世紀，選舉卻沒半步，只剩下抹黑與奧步，這個政黨叫做中國國民黨。

柯建銘提及，1993年的屏東縣長選舉，民進黨由現任行政院長蘇貞昌出馬競選連任，對決國民黨的候選人伍澤元，結果伍澤元陣營到處散布黑函，指控蘇貞昌用150萬元買一顆公園裡的石頭，結果選舉結束、伍澤元當選了，官司卻還在打。

柯建銘認為，就算最後伍澤元公開向蘇貞昌道歉，然而不管是對候選人，或是對屏東鄉親的傷害已經造成，無可挽回。

柯建銘指出，2012年總統大選國民黨變本加厲，連政務官都跳下來加入抹黑的行列，當年的經建會主委劉憶如拿著變造過後的公文，指控當年代表民進黨參選的總統蔡英文涉嫌在行政院副院長任內，就已經安排好自己到宇昌公司任職，這就是著名的「宇昌案」

柯建銘說明，當年台灣生技產業的先進，包括前中研院長李遠哲、中研院士陳良博，甚至聲譽卓著的愛滋病專家何大一都被拉下水，國民黨立委甚至抨擊，這些對台灣生技產業發展有巨大貢獻的學者都是「科技敗類」。

柯建銘還說，雖然特偵組以「查無不法」簽結此案，但對蔡英文乃至於台灣的生技產業，傷害卻是永遠的。

柯建銘表示，距離年底選舉不到5個月的現在，國民黨又開始重操舊業，第一個針對的就是林智堅，抹黑他論文抄襲，儘管林智堅的指導教授們，紛紛出來為他澄清，然而國民黨沒有停下潑髒水的腳步，繼續抹黑林智堅中華大學的碩士論文，是拿公家資源做自己的論文。

柯建銘強調，林智堅當時作為一個中華大學科管所的碩士班研究生，研究是由他設計、親自參與，他在2008年5月完成碩士班論文、2008年6月26日論文口試通過，同一天竹科管理局還發函要求中華大學修改報告內容，直到2008年7月2日才正式將委託案結案。

柯建銘認為，林智堅不管在時序還是法律上，都是合情合理，完全沒有任何侵害著作權的問題，更遑論「拿公家資源做自己的論文」，這完全是對林智堅的人格最嚴重的抹黑。

柯建銘說，他想請問前行政院長、國民黨桃園市長參選人張善政，到現在依舊躲在抹黑不對裡面不發一語，「然而學經歷俱優的你，想要為桃園市民服務的話，怎麼到現在都還看不到你對桃園未來的願景？聽不到你對桃園目前現狀有什麼樣的看法？卻只放任你的黨內同志抹黑自己的對手？」

柯建銘質疑，難道張善政認為這樣就可以贏得選戰，是否太小看桃園市民，這就是當過行政院長的張善政，想要贏得這場選舉的方式，「君子之爭在哪裡？」

柯建銘呼籲，國民黨從過去到現在的每一次選舉，選舉手段都是充斥著抹黑與奧步，這不僅傷害台灣的民主發展，更把台灣人民的智慧放在地上踩，選舉本就應該是好好地來比拚政見、好好的與選民說明清楚，展現成熟民主的格局，迷途知返的國民黨，才不會被民主的洪流所淹沒。