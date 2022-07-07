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林智堅要支持者別相信論文指控　王婉諭：他怎不懂要有學術道德

▲▼林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

針對論文爭議，民進黨桃園市參選人林智堅7日參拜新竹天公壇時表示，「講的人要有口德，聽的人要有智慧」，更向現場鄉親喊話這些都是抹黑，不要相信。對此，王婉諭7日透過臉書發文諷刺，讀碩士的人要有學術道德，當市長的人則要有智慧，相信林智堅身為台灣大學國發所及中華大學管理研究所碩士，應該不會不懂。

林智堅7日早上前往新竹天公壇參拜，表示自己工作將在明天告一段落，正式卸任新竹市長一職。談到論文涉抄襲風波，林智堅再次重申，整起事件的來龍去脈，前天記者會上已經說明得相當清楚，昨天也已委請律師到地檢正式按鈴提告，將捍衛自己清白。

林智堅說，選舉到了事情很多，但他相信人民有智慧，「講的人要有口德，聽的人要有智慧」，總是有人想把人抹黑、打倒，而不去思考如何讓城市、國家更好。他也向現場鄉親喊話，論文抄襲都是「烏白講（意指亂說）」、抹黑，請大家不要相信。

對此，王婉諭指出，讀碩士的人要有學術道德，當市長的人則要有智慧，這麼簡單的道理，相信林智堅身為台灣大學國家發展研究所碩士、中華大學科技管理研究所碩士，應該不會不懂？

王婉諭表示，產出具有創建的研究成果需要花費大量心力、精力與時間，學術界內為了取得學位或升等而抄襲的行為，本來就屢見不鮮。然而，對於這種抄來抄去、侵犯著作權的行為若不加以約束、監管，不僅會將人民的納稅錢浪費在沒有意義的研究案或補助案上，也難以推動研究人員持續帶來突破性、有益社會的創見。

王婉諭認為，林智堅在台灣大學與中華大學的碩論，明顯突顯出學術界長期以來輕忽學術倫理與著作財產權的陋習，校方、主管機關的教育部與科技部都應該重視這次事件，主動調查，給社會大眾一個交代。

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