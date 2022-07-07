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林智堅論文門延燒！柯文哲：台大應組「審查委員會」　2個月內完整調查

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長林智堅近日身陷論文抄襲風波，碩士論文涉嫌與竹科管理局研究報告、台大國發所碩論有高度雷同，引發外界熱議。台北市長柯文哲7日表示，自己作為台大教授有個建議，一定要組織論文審查委員會，並於2個月內將此事完整調查。

柯文哲7日原定無公開行程，但在未知會部分媒體的情況下，臨時在走讀城南行程接受聯訪。針對林智堅論文門是否將影響新竹選情，柯文哲提及，這件事情既然已經鬧到這麼大，自己作為台大的教授有個建議，「台灣大學一定要組織論文審查委員會。」且應為獨立委員會，在2個月內將此事完整調查，「台大經不起這種摧殘。」

柯文哲質疑，林智堅碩論指導教授、現任國安局長陳明通到底是「掛名173個（碩博士論文）」，還是擔任過173個碩博士的指導教授，因為連掛名都已經很困難，就像自己以前在台大醫院每天工作12至16小時，可掛名指導的學生約10個左右，「如果170幾個⋯哇！那也算很厲害。」

柯文哲再度強調，自己作為台大教授，覺得還是要面對事實、做調查，不然出問題的話，台大校譽就全毀了，過去楊泮池論文事件，「他不小心掛個名，校長都可以逼退了。」自己身為台大教授，要以自己的立場堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事件查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，「就算是也要處理，不是就還人家清白，該謠言若在未來選戰這樣搞，台大會被搞掉。」

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