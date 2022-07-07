快訊／今增105死！本土+31364「下降9.1％」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增3萬1364例本土個案，另增98例境外移入，確診個案新增105例死亡。本土病例總數比昨天下降9.1%，縣市分布為新北市ㄒ例、台中市4081例、高雄3442例、桃園市3141例、台北市2948例、台南市2507例。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之31,364例本土病例，為14,450例男性、16,902例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,121例)、臺中市(4,081例)、高雄市(3,442例)、桃園市(3,141例)、臺北市(2,948例)、臺南市(2,507例)、彰化縣(1,823例)、屏東縣(1,224例)、雲林縣(813例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(748例)、宜蘭縣(700例)、嘉義縣(650例)、南投縣(624例)、花蓮縣(591例)、新竹市(576例)、基隆市(453例)、臺東縣(387例)、嘉義市(337例)、澎湖縣(201例)、金門縣(181例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日。

指揮中心說明，今日新增98例境外移入個案中，為52例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自瑞士及阿拉伯聯合大公國(各4例)、越南及德國(各3例)、義大利、巴拉圭、西班牙、馬來西亞及美國(各2例)、英國、丹麥及匈牙利(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年7月5日至7月6日。

▲7/7新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。