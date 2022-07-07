霧峰警7天破2職業賭場　「進餐廳不吃飯」上2樓玩妞妞...逮35人

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一家越南餐廳，下午休息時間竟然還有大批民眾進入店內，不見用餐，反而往2樓走，不時傳出吵雜喧鬧聲，懷疑有民眾聚賭，霧峰警方獲報後，查訪蒐證屬實便出動霹靂小組攻堅，當場查獲吳姓主嫌等4人及賭客31人，35人中就有21人是越南籍，查扣「妞妞」賭具及賭資60多萬元，訊問後依法送辦。

▲▼霧峰警在一家越南籍餐廳2樓破獲職業賭場，查獲35人，其中有21人是越南人。（圖／民眾提供，下同）

霧峰警方6月28日獲報，霧峰區五福路一處透天厝空屋有民眾聚賭，門窗雖緊閉，仍不時傳出吵雜聲，研判該民宅為職業賭場，果然查獲賴姓主嫌及賭客24人，查扣賭具及賭資10餘萬元，全依法送辦。

才過了7天，霧峰警方7月4日又接獲民眾檢舉，大里區有家越南餐廳中午用餐過後，店家已經休息，卻有不少民眾進入餐廳不用餐，反而往2樓走，且餐廳周遭設有多支監視器監控，研判極有可能是職業賭場。

霧峰警方和保安警察大隊霹靂小組組成專案小組，為避免圍捕時賭客脫逃，在餐廳出入口部署大批警力，見時機成熟攻堅進入，當場查獲40歲吳姓主嫌等4名工作人員、賭客31人，查扣賭具及賭資60餘萬元。

吳嫌以每天1千元向店家承租，該賭場係以俗稱「妞妞」撲克牌玩法賭博，由莊家及閒家各拿5張牌，並分3張「組牌」、2張「點數牌」之玩法，由賭客押注與莊家比大小決定勝負，警方發現，越南人很愛玩妞妞，逮捕的35人中有21人是越南籍，男女都有，其中有3人是逃逸移工，1名台灣籍林姓賭客是被彰化地檢署發佈的毒品通緝犯。

警方訊問後，將吳姓主嫌等4人、賭客31人分別依違反賭博罪及社會秩序維護法，移送台中地方檢察署偵辦。