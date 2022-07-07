不要命了！「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市新店警方7日進行網路巡邏時，發現北宜公路25.8-26.2k有2輛大型重機車競速，且兩車疑為躲避區間測速，高速跨越雙黃線駛入對向車道逆向行駛，直到通過區間測速桿後才回到正常行駛路線，警方將處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕照。交通大隊明白表示，「這樣其實也躲不掉區間測速」。

有車友於7月3日在山路目擊，後方2輛重機騎士超車後，行經特定路段，突然雙雙詭異地「逆向橫跨」緊靠對向馬路邊行駛，仔細一看，才發現原來是在躲區間測速照相機，事後他將行車紀錄器畫面公布，痛批是遇到「老鼠屎」，引發熱烈討論，短短36秒的影片，讓大批網友傻眼直呼「這種素質還想上國道啊？」「這種騎法真是前所未見的鳥！」

目擊車友6日透過「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」投稿這段36秒的行車紀錄影片，痛批「老鼠屎躲區間？躲測速？」只見車友行經一處山路時，遇到2名重機騎士行駛在雙黃線、連超2車，該路段限速40公里，下一秒，2騎士在可超車路段突然橫跨到對向車道，朝馬路邊邊騎去，緊貼著山壁逆向前進。

▲重機騎士19秒逆向狂飆想躲過區間測速。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片中，2名重機騎士就這樣一路加速逆向，途中與2輛機車擦肩而過，騎了19秒才終於彎回到正向。目擊車友仔細一看，才發現原來該路段設有區間測速照相機，2騎士疑似為了閃避測速而逆向，畫面一曝光就引發網友紛紛痛罵，「逆向行駛跟區間測速超速那個罰比較重？」、「不要再害人啦！就是有這種屎人啊」、「你自己想死，也別害到對向車」。

對此，新店警方將處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕照；新北市交通大隊也解釋，這樣其實也躲不掉區間測速，因為鏡頭的角度非常廣，而且貿然衝到對向，除了吃上罰單犧牲駕照，還會危害自身以及其他用路人的安全，不可不慎。