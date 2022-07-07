肥宅IG見正妹圖猛撩虧到弟弟　惱羞成怒嗆輸贏...12人棍棒大亂鬥

▲北市興隆路4段發生街頭鬥毆事件，文山一警方事後帶回12人送辦。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北爆導

6月20日凌晨二時台北市文山區興隆路4段下崙路口，發生一起街頭鬥毆事件，根據目擊者報案向警方描述，現場約據集12名黑衣人當街持球棒鬥毆，警方到場雙方已鳥獸散，轄區文山警方循線調閱監視器追查，發現是顏姓男子（18歲）與另名何姓少年，因網路平台IG的交友糾紛雙方互嗆，顏男請有十五分幫背景的大哥調人到場助拳，警方事後循線約談涉嫌當街鬥毆的12人到案。

警方指出，這起誇張的街頭鬥毆案件，肇因一件相當離譜的網路虧妹事件，顏男日前瀏覽IG看到一名長腿辣妹長像姣好，他發訊溫情款款「虧妹」對方也溫柔回應，雙方透過網路訊息打得火熱，未料後來發現對方「居然是男的」，對方反嗆他「我IG不能放女生照片喔？」

顏男不甘對方「扮美女莊孝維」但何姓少年則認為自己IG放美女照片沒有錯，是對方「精蟲上腦」亂虧妹惱羞成怒，雙方透過網路互嗆，事後雙方各自糾集人馬相約輸贏，顏男透過當地十五分幫的大哥召集7人持棍棒糾眾討公道、何姓少年陣營也有5人到場，雙方持棍棒當街打群架。

文山一警方獲報後出動快打部隊警力到場，雙方人馬聽到警笛聲立即鳥獸散，警方事後根據監視器畫面鎖定包含4部汽車、5台機車共12人涉案，當天就約談涉案9名犯嫌到案說明。

警方事後共約談涉嫌聚眾打架的12名涉案人到案，其中有2名青少年，警訊後才發現雙方都是力挺友人才聚集打群架，警訊後依觸犯妨害秩序罪嫌將他們函送台北地檢署、台北地方法院少年法庭進行後續偵處。

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