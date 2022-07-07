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專家：BA.4、BA.5恐釀「每2周確診一次」　二度感染更容易患長新冠

▲▼ 馬來西亞疫情／吉隆坡民眾5月初戴口罩出門逛街。（圖／達志影像）

▲ 吉隆坡民眾5月初戴口罩出門逛街。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐2年多後，Omicron亞變種BA.4及BA.5在全球多國導致疫情回溫。馬來西亞專家警告，國內許多確診個案已經是二度或三度感染，而這2支病毒更具傳染性，可能導致每隔2至3周就感染一次，民眾應多加小心，否則可能損害免疫系統，「長新冠」風險也會隨感染次數增加而上升。

大馬Berita Harian報導，馬來亞大學醫學院社區及預防流行病學兼公共衛生專家諾蘭（Noran Naqiah Hairi）7日撰文指出，全球100多個國家BA.4及BA.5病例增加，就連英國、以色列等疫苗接種率高的國家也是如此，將使馬來西亞也受到波及。

諾蘭指出，BA.4及BA.5傳染性較先前的病毒更高，且更善於抑制疫苗或自然感染形成的抗體，因此儘管曾經感染變種病毒，仍有可能染上BA.4及BA.5，目前也有許多人已經是二度或三度感染，恐怕導致每2到3周就感染一種病毒。

她認為，2022年是「再次散播」的年度，由於確診數上升，住院及死亡人數也將提升，數字會有多少仍不確定，但目前的狀況可見，感染新冠不會產生免疫力，近期也有證據表明，二度感染使死亡、血栓及肺部損傷風險翻倍，住院風險更增加二倍。

諾蘭警告，只要身體不適就須作檢測，因為新冠肺炎與流感不同，每次感染都會影響免疫系統，出現「長新冠」症狀的風險也會隨感染次數上升，且二度感染會損害免疫系統，提升住院及死亡風險。她呼籲持續採取預防措施並佩戴口罩，保護自己及家人，避開擁擠人潮，並確保完整接種疫苗，學校及工作場合應維持良好通風。

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