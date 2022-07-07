邊境再放寬！入境總額2.5萬不夠用　行政院：已決定放寬、增加總額

▲桃園機場入境採檢。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，加上國內醫療量能充裕，因此儘管國際間仍有BA.4等變異株的威脅，但政府仍持續朝放寬管制進行。行政院發言人羅秉成表示，政策方向已決定朝放寬、總額人數增加的方式來做；至於宣布的時間點，羅語帶玄機表示，「沒有說今天不公布，適時公布」，若相關配套準備的話就公布。

衛福部次長薛瑞元說，關於邊境管制是否放寬，由指揮中心來做宣布，什麼時候或是放寬到什麼程度，這部分就由指揮中心宣布的為準。

行政院發言人羅秉成補充，邊境管制總額人數放寬部分，在上個階段3+4、總額2.5萬人，一直在動態觀察影響因素，包括國際疫情挑戰如BA.4、BA.5變種病毒，邊境管制3+4政策基本上還要維持，還是有其必要。

羅秉成也提到，基於國內的醫療量能，防疫旅館、防疫車隊的準備已經算充足，也可以來因應，所以在政策上，「指揮官陳時中、交通部長王國材，都認為在這個階段可以適時調整、放寬邊境管制的總額人數」。

「這要有相關配套作法，院長特別指示指揮中心協調相關部會，配套都準備妥當後，就適時對外說明公開。」羅秉成強調，政策方向已決定朝放寬、總額人數增加的方式來做，相關人數增福多寡，要由指揮中心說明。

有趣的是，面對記者追問相關的放寬措施是否會在今天部公布，羅秉成語帶玄機表示，「沒有說今天不公布，適時公布」，如果相關協調跟配套已經準備好的話就公布。