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快訊／指揮中心宣布：入境上限放寬「每週4萬人」　即日起實施

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，並同步調控入境總人數為每週2.5萬人次，已執行近三週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，有關入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變，重申如下：

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一、檢疫天數及處所：

(一)入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。

(二)於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：
1.非必要不可外出。
2.需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。
3.外出全程佩戴口罩及保持社交距離。
4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。
5.上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。
6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
7.商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
8.非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
(三)檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，維持由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

二、檢測措施：

(一) 病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

(二) 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

三、入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

同時，有關來臺旅客應持有表定航班時間搭機前2日內PCR報告，自7月14日零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持該項報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全；指揮中心將持續監測境外變異株及旅客入境篩檢確診情形等，滾動檢討，並於必要時修正重啟此措施。

指揮中心重申，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，籲請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。

▲▼放寬入境人數至4萬人。（圖／指揮中心提供）

▲即起放寬入境人數至4萬人。（圖／指揮中心提供）

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