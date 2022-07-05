　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪合資台中七期土地！他抵押房產500萬　衝銀行匯款幼教女師

▲員林警分局莒光派出所阻詐。（圖／彰化警方提供）

▲員林警分局莒光派出所阻詐。（圖／彰化警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名在國營企業上班的劉姓中年男子，受到1名在安親班女老師(25歲)慫恿，稱投資台中七期房屋可獲利，便將居住的房屋向銀行抵押貸款500萬元，為了聽從對方建議省下5%稅金，昨天衝到土地銀行員林分行匯款，被行員發現這名女老師帳戶金流出入有異常，才驚覺原來是詐騙，他也感謝有員警及行員勸阻，才保住他的財產。

員林警分局莒光派出所日前才阻詐100萬元，昨4日15時許接獲土地銀行員林分行通報又有臨櫃匯款詐騙案，立即派遣員警周俊誠、歐繐菁到場處理，因擔心劉姓男子再次前往匯款，立即聯繫其家屬持續關懷訪問。

▲員林警分局莒光派出所阻詐。（圖／彰化警方提供）

劉男向警方稱該收款戶為認識女友人，在安親班當老師，2人是要合資購買台中市七期不動產房屋，投資金是用居住房屋貸款500萬元，劉男已填妥單子要匯款，向員警表示「因投資不動產，行員認為我被騙」。

經處理員警與行員不斷苦心勸阻，劉姓男子這才放棄匯款，最終攔阻500萬元。經員警耐心解析該詐騙手法，告知劉姓男子共同投資不動產應經公證或代書制定買賣契約為宜，貿然匯款給個人帳戶絕對是詐騙等語，男子才恍然大悟鬆了一口氣，非常感謝警方保住他的家。

▲員林警分局莒光派出所阻詐。（圖／彰化警方提供）

▲員林警分局出示詐騙帳戶。（圖／彰化警方提供）

員林分局長楊志傑呼籲，網際網路社群（臉書、IG）上放置假投資網站廣告，標榜「穩賺不賠」、「高投報率」等話術，都是假的，當被害人信以為真掏錢投資後，畢生辛苦攢下的積蓄將石沉大海、求償無門，假投資為常見的詐騙手法，民眾如有遇到類似的情形，應仔細查證，可撥打165反詐騙專線，或至附近派出所尋求協助，避免受騙上當。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
8月恐爆BA.4、BA.5疫情　莊人祥：會有一小波「要持續觀
快訊／雨彈猛擊！中和左岸「淹成漂漂河」　駕駛開一路嚇傻
快訊／恆春民宅火警！　6歲童無呼吸心跳
快訊／他踢爆陳明通聲明　「余正煌論文指導教授是李碧涵」
快訊／疫情降低速度趨緩　莊人祥：入境鬆綁0+7還需考量「2因
快訊／死亡+103！最年輕30多歲男未打疫苗「發病10天亡」
快訊／今本土+35914！　各縣市確診分佈曝
快訊／今增103死、本土+35914「確診、死亡雙升」
LIVE／低風險區入境有望取消PCR　指揮中心最新說明
林智堅駁抄襲！親曝論文「3大不同」：造成老師困擾感到抱歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東恆春民宅火警！6歲童無呼吸心跳　送醫搶救中

揪合資台中七期土地！他抵押房產500萬　衝銀行匯款幼教女師

人關在監獄卻收「26張罰單」　真相竟是租車業者因舊怨搞他鬼

又急又猛強降雨災情多　台中警處理路樹倒、土石崩落好忙

屏東男告白遭拒「3模式糾纏」　跟騷法告誡書伺候

諷冷氣行老闆「名牌包拐跑人妻」　他鄰里間發傳單：留意老婆

帥醫遭跟騷5年！愛慕女傳訊+眼神緊盯　台中首例男性被害人

快訊／高雄澄清湖旁傳落水！大排因雨水位暴漲　1女獲救急送醫

天黑了人沒到山屋！警消急搜尋　登山客攀嘉明湖：身體不適不住了

餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

快訊／屏東恆春民宅火警！6歲童無呼吸心跳　送醫搶救中

揪合資台中七期土地！他抵押房產500萬　衝銀行匯款幼教女師

人關在監獄卻收「26張罰單」　真相竟是租車業者因舊怨搞他鬼

又急又猛強降雨災情多　台中警處理路樹倒、土石崩落好忙

屏東男告白遭拒「3模式糾纏」　跟騷法告誡書伺候

諷冷氣行老闆「名牌包拐跑人妻」　他鄰里間發傳單：留意老婆

帥醫遭跟騷5年！愛慕女傳訊+眼神緊盯　台中首例男性被害人

快訊／高雄澄清湖旁傳落水！大排因雨水位暴漲　1女獲救急送醫

天黑了人沒到山屋！警消急搜尋　登山客攀嘉明湖：身體不適不住了

餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

快訊／雨彈炸北台「桃園一級淹水警戒」　新北市、新竹縣列二級

LIVE／衝2024並交棒江啟臣？　侯友宜最新說明

柯文哲分析北市選戰：很多人為「1字」不投蔣萬安　黃珊珊可搶藍、綠票

號召王心凌鐵粉！關韶文祭出「招牌歌喉」把關

只因「臉上一特徵」被嫌沒幫夫運！ 蘿莉塔火大開罵：干女生p4

爸媽出300萬頭期款！他月薪10萬「求婚卻遭拒」　網見理由狂勸分

8月恐爆BA.4、BA.5疫情　莊人祥：會有一小波「要持續觀察」

伊萊克斯手持濕拖吸塵器　「髒濕布免手洗」2萬有找

暑假青春專案開跑　屏東里港警擴大臨檢防制少年涉及不法

「墾丁快線」暑期半價送好康　百萬好禮抽獎加碼送

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

獨／電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

霸王客未付高雄➡新北車費1萬元！運將怒提告

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

美腿女求復合失敗　放火燒前男友的家

林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

想給女友難忘求婚　她雇人綁架GG了

更多熱門

相關新聞

彰化廢棄小黃男乾屍身分查出　家屬報案失蹤3個月

彰化廢棄小黃男乾屍身分查出　家屬報案失蹤3個月

彰化縣環保局6月21日在大村鄉美港村清查廢棄車輛，赫見車內有一具身穿藍色短袖衣褲的男性乾屍，警方組成專案小組，並針對縣內失蹤人口做地毯式清查，並報請檢察官相驗，經DNA、衣物比對，死者確定是一名失蹤3個月的蔡姓男子(57歲)，沒有他殺嫌疑，已通知家屬領回，全案宣告偵破。

埔里鎮長Line帳號照片遭冒用借錢

埔里鎮長Line帳號照片遭冒用借錢

飛機迫降彰化山區？照片瘋傳　里長澄清

飛機迫降彰化山區？照片瘋傳　里長澄清

「板橋吳小姐」確診狂吃霸王餐！外送哥神反擊

「板橋吳小姐」確診狂吃霸王餐！外送哥神反擊

「哥想看你尿尿地方」誘少女傳私密照獲緩刑

「哥想看你尿尿地方」誘少女傳私密照獲緩刑

關鍵字：

土地銀行彰化員林警分局詐騙抵押七期土地

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面