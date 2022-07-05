揪合資台中七期土地！他抵押房產500萬　衝銀行匯款幼教女師

▲員林警分局莒光派出所阻詐。（圖／彰化警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名在國營企業上班的劉姓中年男子，受到1名在安親班女老師(25歲)慫恿，稱投資台中七期房屋可獲利，便將居住的房屋向銀行抵押貸款500萬元，為了聽從對方建議省下5%稅金，昨天衝到土地銀行員林分行匯款，被行員發現這名女老師帳戶金流出入有異常，才驚覺原來是詐騙，他也感謝有員警及行員勸阻，才保住他的財產。

員林警分局莒光派出所日前才阻詐100萬元，昨4日15時許接獲土地銀行員林分行通報又有臨櫃匯款詐騙案，立即派遣員警周俊誠、歐繐菁到場處理，因擔心劉姓男子再次前往匯款，立即聯繫其家屬持續關懷訪問。

劉男向警方稱該收款戶為認識女友人，在安親班當老師，2人是要合資購買台中市七期不動產房屋，投資金是用居住房屋貸款500萬元，劉男已填妥單子要匯款，向員警表示「因投資不動產，行員認為我被騙」。

經處理員警與行員不斷苦心勸阻，劉姓男子這才放棄匯款，最終攔阻500萬元。經員警耐心解析該詐騙手法，告知劉姓男子共同投資不動產應經公證或代書制定買賣契約為宜，貿然匯款給個人帳戶絕對是詐騙等語，男子才恍然大悟鬆了一口氣，非常感謝警方保住他的家。

▲員林警分局出示詐騙帳戶。（圖／彰化警方提供）

員林分局長楊志傑呼籲，網際網路社群（臉書、IG）上放置假投資網站廣告，標榜「穩賺不賠」、「高投報率」等話術，都是假的，當被害人信以為真掏錢投資後，畢生辛苦攢下的積蓄將石沉大海、求償無門，假投資為常見的詐騙手法，民眾如有遇到類似的情形，應仔細查證，可撥打165反詐騙專線，或至附近派出所尋求協助，避免受騙上當。