運輸業防疫補貼細節曝！計程車有加碼　每車5千元「7／15起撥款」

▲計程車防疫補貼即起開放申請。（圖／記者吳美依攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部對運輸業祭出防疫補貼，公路總局今(7/7)宣布，新一波防疫補貼將自6/1起至今年底止，大車每天補助22元、小車每日補助15元；另考量計程車須加強清消和防疫裝置，將再加碼2270元補貼，加上每日防疫補貼累計有2730元，每輛車共可獲5千元防疫物資補助總額，即起開放申請，7/15起陸續撥款。

行政院7/5同意持續補貼陸路運輸業者防疫物資，減輕業者防疫成本負擔，也鼓勵業者加強清消及維持正常營運服務，協助大眾回歸正常生活及促進產業復甦振興。公路總局擬妥補助規定，今(7/7)宣布開始受理及核撥客運業者申請防疫物資補貼等相關作業。

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公路總局表示，疫情期間為協助陸路運輸業者加強防疫清消及減輕負擔，原防疫物資補貼辦理至111年5月底止，因立法院延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」期間及考量現階段運輸業仍有持續防疫清消的需要，爰交通部續向行政院爭取防疫物資補貼經費自6/1起至年底止。

補貼方式細節也出爐，公路總局表示，將援用之前補貼標準大車每日22元，小車每日15元；另考量計程車空間較小，搭乘乘客較不特定，為鼓勵計程車加強清消及增設車內防疫裝置如透明隔板，行政院已同意於前述延長補貼2,730元額度外再增加2,270元一次性加碼補貼，以6/1列管在籍之計程車為準，每輛車合計可獲得5,000元之防疫物資補貼。

公路總局另表示，延長防疫物資補貼即日起即可開始申請；另為利計程車業者及早領得補貼款，本次防疫物資補貼採1次性撥付，並比照計程車薪資補貼方式由該局各區監理所統一受理及撥付，包含6都之計程車等，計程車業者可依規定填具表單向各區監理所申請，或請當地之計程車公、工會協助申請，若業者於7/8前遞件申請，各區監理所將於7/15統一撥款至車主帳戶；後續提出申請者，經各所審核無誤後將於7日內完成撥款入帳。

根據規定，計程車防疫物資補貼係採預撥，補貼期間屆滿後計程車業者仍須依規定檢具請款書向各區監理所辦理核銷，延長補貼期間車輛如有辦理報停、報廢、繳銷、吊銷、註銷及環保回收等，亦須依規定比例繳回補貼款。